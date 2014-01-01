О нас

Martin Rummel

Martin Rummel

,

ensemble paladino

,

Eric Lamb

Сингл  ·  2014

Mozart (Re)Inventions

#Классическая
Martin Rummel

Артист

Martin Rummel

Релиз Mozart (Re)Inventions

#

Название

Альбом

1

Трек Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act I: Der Vogelfänger Bin Ich Ja

Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act I: Der Vogelfänger Bin Ich Ja

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

1:26

2

Трек Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act I: Das Klinget so Herrlich

Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act I: Das Klinget so Herrlich

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

1:20

3

Трек Duo for Violin and Viola in G Major, K. 423 (Arr. For Flute and Cello): I. Allegro

Duo for Violin and Viola in G Major, K. 423 (Arr. For Flute and Cello): I. Allegro

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

3:33

4

Трек Duo for Violin and Viola in G Major, K. 423 (Arr. For Flute and Cello): II. Adagio

Duo for Violin and Viola in G Major, K. 423 (Arr. For Flute and Cello): II. Adagio

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

6:58

5

Трек Duo for Violin and Viola in G Major, K. 423 (Arr. For Flute and Cello): III. Rondo: Allegro

Duo for Violin and Viola in G Major, K. 423 (Arr. For Flute and Cello): III. Rondo: Allegro

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

5:29

6

Трек Allegro in C Major, K. 1B (Arr. For Flute and Cello)

Allegro in C Major, K. 1B (Arr. For Flute and Cello)

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

2:27

7

Трек London Sketchbook, K. Anh. 109B: No. 1. Allegro in F Major, K. 15A (Arr. For Flute and Cello)

London Sketchbook, K. Anh. 109B: No. 1. Allegro in F Major, K. 15A (Arr. For Flute and Cello)

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

1:39

8

Трек Menuet in G Major, K. 1(1E) [Arr. For Flute and Cello]

Menuet in G Major, K. 1(1E) [Arr. For Flute and Cello]

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

2:13

9

Трек Menuet in F Major, K. 2 (Arr. For Flute and Cello)

Menuet in F Major, K. 2 (Arr. For Flute and Cello)

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

0:58

10

Трек Allegro in B-Flat Major, K. 3 (Arr. For Flute and Cello)

Allegro in B-Flat Major, K. 3 (Arr. For Flute and Cello)

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

1:05

11

Трек Andante in F Major, K. 616 (Arr. For Flute and Cello)

Andante in F Major, K. 616 (Arr. For Flute and Cello)

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

3:09

12

Трек Violin Sonata No. 2 in D Major, K. 7: III. Menuet I-II (Arr. For Flute and Cello)

Violin Sonata No. 2 in D Major, K. 7: III. Menuet I-II (Arr. For Flute and Cello)

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

1:10

13

Трек London Sketchbook, K. Anh. 109B: No. 33. Rondo in F Major, K. 15Hh (Arr. For Flute and Cello)

London Sketchbook, K. Anh. 109B: No. 33. Rondo in F Major, K. 15Hh (Arr. For Flute and Cello)

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

1:58

14

Трек Klavierstück in F Major, K. 33B (Arr. For Flute and Cello)

Klavierstück in F Major, K. 33B (Arr. For Flute and Cello)

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

1:12

15

Трек Duo for Violin and Viola in B-Flat Major, K. 424 (Arr. For Flute and Cello): I. Adagio - Allegro

Duo for Violin and Viola in B-Flat Major, K. 424 (Arr. For Flute and Cello): I. Adagio - Allegro

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

8:42

16

Трек Duo for Violin and Viola in B-Flat Major, K. 424 (Arr. For Flute and Cello): II. Andante Cantabile

Duo for Violin and Viola in B-Flat Major, K. 424 (Arr. For Flute and Cello): II. Andante Cantabile

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

3:06

17

Трек Duo for Violin and Viola in B-Flat Major, K. 424 (Arr. For Flute and Cello): III. Andante Con Variazioni

Duo for Violin and Viola in B-Flat Major, K. 424 (Arr. For Flute and Cello): III. Andante Con Variazioni

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

9:09

18

Трек Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act II: Ein Mädchen Oder Weibchen

Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act II: Ein Mädchen Oder Weibchen

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

1:07

19

Трек Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act I: Wie Stark Ist Nicht Dein Zauberton!

Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act I: Wie Stark Ist Nicht Dein Zauberton!

ensemble paladino

,

Eric Lamb

,

Martin Rummel

Mozart (Re)Inventions

2:49

Информация о правообладателе: paladino music
