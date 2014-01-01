Сингл · 2014
Mozart (Re)Inventions
#
Название
Альбом
1
Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act I: Der Vogelfänger Bin Ich Ja
1:26
2
Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act I: Das Klinget so Herrlich
1:20
3
Duo for Violin and Viola in G Major, K. 423 (Arr. For Flute and Cello): I. Allegro
3:33
4
Duo for Violin and Viola in G Major, K. 423 (Arr. For Flute and Cello): II. Adagio
6:58
5
Duo for Violin and Viola in G Major, K. 423 (Arr. For Flute and Cello): III. Rondo: Allegro
5:29
6
2:27
7
London Sketchbook, K. Anh. 109B: No. 1. Allegro in F Major, K. 15A (Arr. For Flute and Cello)
1:39
8
2:13
9
0:58
10
1:05
11
3:09
12
Violin Sonata No. 2 in D Major, K. 7: III. Menuet I-II (Arr. For Flute and Cello)
1:10
13
London Sketchbook, K. Anh. 109B: No. 33. Rondo in F Major, K. 15Hh (Arr. For Flute and Cello)
1:58
14
1:12
15
Duo for Violin and Viola in B-Flat Major, K. 424 (Arr. For Flute and Cello): I. Adagio - Allegro
8:42
16
Duo for Violin and Viola in B-Flat Major, K. 424 (Arr. For Flute and Cello): II. Andante Cantabile
3:06
17
Duo for Violin and Viola in B-Flat Major, K. 424 (Arr. For Flute and Cello): III. Andante Con Variazioni
9:09
18
Die Zauberflöte, K. 620 (Arr. For Flute and Cello): Act II: Ein Mädchen Oder Weibchen
1:07
