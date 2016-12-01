О нас

Martin Rummel

Martin Rummel

,

Stefan Stroissnig

,

Eric Lamb

и 

ещё 1

Сингл  ·  2016

Hannes Raffaseder: Chamber Music

#Классическая
Martin Rummel

Артист

Martin Rummel

Релиз Hannes Raffaseder: Chamber Music

#

Название

Альбом

1

Трек Wendepunkte - Five Pieces for Solo Cello (1996): Aufbruch

Wendepunkte - Five Pieces for Solo Cello (1996): Aufbruch

Martin Rummel

Hannes Raffaseder: Chamber Music

3:44

2

Трек Ausklang for Flute, Cello and Piano (1998)

Ausklang for Flute, Cello and Piano (1998)

Martin Rummel

,

Eric Lamb

,

Stefan Stroissnig

Hannes Raffaseder: Chamber Music

9:48

3

Трек Short Story for Solo Violin (1996/1998)

Short Story for Solo Violin (1996/1998)

Julia Maly

Hannes Raffaseder: Chamber Music

5:03

4

Трек Oh, to Hell with the Birds! for Flute and Piano (2011)

Oh, to Hell with the Birds! for Flute and Piano (2011)

Eric Lamb

,

Stefan Stroissnig

Hannes Raffaseder: Chamber Music

12:19

5

Трек Wendepunkte - Five Pieces for Solo Cello (1996): Choral

Wendepunkte - Five Pieces for Solo Cello (1996): Choral

Julia Maly

,

Martin Rummel

Hannes Raffaseder: Chamber Music

4:17

6

Трек Fragezeichen for Flute, Cello and Piano (2000/2016)

Fragezeichen for Flute, Cello and Piano (2000/2016)

Martin Rummel

,

Eric Lamb

,

Stefan Stroissnig

Hannes Raffaseder: Chamber Music

14:33

7

Трек Fantasie for Solo Flute (1996)

Fantasie for Solo Flute (1996)

Eric Lamb

Hannes Raffaseder: Chamber Music

8:51

8

Трек Berührt, Bewegt, Verbunden for Violin, Cello and Piano (2005)

Berührt, Bewegt, Verbunden for Violin, Cello and Piano (2005)

Martin Rummel

,

Stefan Stroissnig

Hannes Raffaseder: Chamber Music

14:14

9

Трек Wendepunkte - Five Pieces for Solo Cello (1996): Conclusio

Wendepunkte - Five Pieces for Solo Cello (1996): Conclusio

Martin Rummel

Hannes Raffaseder: Chamber Music

3:17

Информация о правообладателе: paladino music
