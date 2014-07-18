О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Stephan Diez

Stephan Diez

,

Janosch Kessler

,

Alan Fillip

Альбом  ·  2014

New Drones and Dark Moods

#Электроника
Stephan Diez

Артист

Stephan Diez

Релиз New Drones and Dark Moods

#

Название

Альбом

1

Трек Creepy

Creepy

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

1:42

2

Трек Generic Underdrone

Generic Underdrone

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

1:21

3

Трек Dark Progression

Dark Progression

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

2:21

4

Трек Simple Force

Simple Force

Stephan Diez

,

Janosch Kessler

New Drones and Dark Moods

2:22

5

Трек Environmental Toxins

Environmental Toxins

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

1:40

6

Трек Melting

Melting

Stephan Diez

,

Janosch Kessler

New Drones and Dark Moods

2:11

7

Трек Marooned Drone

Marooned Drone

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

2:10

8

Трек Drone Zone

Drone Zone

Stephan Diez

,

Janosch Kessler

New Drones and Dark Moods

2:19

9

Трек Gambling Addiction

Gambling Addiction

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

2:29

10

Трек Forbidding

Forbidding

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

2:17

11

Трек Shudder

Shudder

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

1:29

12

Трек Dronemania

Dronemania

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

2:13

13

Трек Clearing the Forest

Clearing the Forest

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

1:45

14

Трек Smash

Smash

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

1:52

15

Трек Scary Threat

Scary Threat

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

2:02

16

Трек Distorted Mind

Distorted Mind

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

2:08

17

Трек Randomizer

Randomizer

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

2:16

18

Трек Slow Climb

Slow Climb

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

2:02

19

Трек Cinematic Drone

Cinematic Drone

Alan Fillip

New Drones and Dark Moods

2:23

20

Трек Chemosmog

Chemosmog

Stephan Diez

,

Janosch Kessler

New Drones and Dark Moods

1:36

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу
