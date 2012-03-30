О нас

Laurent Dury

,

Hannes Treiber

,

John Epping

и 

ещё 7

Альбом  ·  2012

Creative Percussion Beds

#Со всего мира
Артист

Релиз Creative Percussion Beds

#

Название

Альбом

1

Трек Oriental Mist

Oriental Mist

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:16

2

Трек Deep Earth

Deep Earth

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:21

3

Трек Night Bolero

Night Bolero

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:01

4

Трек Mystic Hour

Mystic Hour

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:25

5

Трек Electrotom

Electrotom

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

0:41

6

Трек Rototom

Rototom

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

0:48

7

Трек Tom Race

Tom Race

Sammy Burdson

Creative Percussion Beds

1:01

8

Трек Mystic Chronicles

Mystic Chronicles

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:52

9

Трек Frontal Attack

Frontal Attack

Sammy Burdson

Creative Percussion Beds

1:49

10

Трек And the Winner Is

And the Winner Is

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

0:53

11

Трек Cuban House

Cuban House

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:12

12

Трек Bamboo Story

Bamboo Story

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:34

13

Трек Market Horizons

Market Horizons

John Fiddy

Creative Percussion Beds

1:53

14

Трек Caribbean Story

Caribbean Story

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

0:43

15

Трек Tibetan Dream

Tibetan Dream

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

2:38

16

Трек Joy to Meet

Joy to Meet

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:46

17

Трек Once Again

Once Again

Laszlo Bencker

Creative Percussion Beds

2:02

18

Трек Expectations

Expectations

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:03

19

Трек Congagroove

Congagroove

Jeff Newmann

,

John Epping

Creative Percussion Beds

1:36

20

Трек Bongogroove

Bongogroove

Jeff Newmann

,

John Epping

Creative Percussion Beds

1:03

21

Трек Crystalline

Crystalline

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:21

22

Трек Berimbau Encounter

Berimbau Encounter

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:14

23

Трек Kalimba Song

Kalimba Song

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:31

24

Трек African Tension

African Tension

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:09

25

Трек Metal Beats

Metal Beats

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Creative Percussion Beds

1:55

26

Трек Marimba Trance

Marimba Trance

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:47

27

Трек Dancing Woodblocks

Dancing Woodblocks

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:22

28

Трек Dark Psychedelics

Dark Psychedelics

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:34

29

Трек Tubular Chimes

Tubular Chimes

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

0:49

30

Трек Sorcerer

Sorcerer

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:42

31

Трек Busy Sticks

Busy Sticks

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

0:51

32

Трек Industrial Plant

Industrial Plant

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:14

33

Трек Brazilian Story

Brazilian Story

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:03

34

Трек Win or Die

Win or Die

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:29

35

Трек Eternal Quest

Eternal Quest

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:37

36

Трек Electro Evolution

Electro Evolution

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:07

37

Трек Urban Street Groove

Urban Street Groove

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:42

38

Трек Pureness

Pureness

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:12

39

Трек African Encounter

African Encounter

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:28

40

Трек Clocks

Clocks

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:07

41

Трек Knock Wood

Knock Wood

Stephan Diez

,

Otto Sieben

Creative Percussion Beds

1:08

42

Трек Money Issue

Money Issue

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:18

43

Трек Timpani Opening

Timpani Opening

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:28

44

Трек Lurk in the Dark

Lurk in the Dark

Sammy Burdson

Creative Percussion Beds

1:37

45

Трек Steady Rider

Steady Rider

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

0:45

46

Трек Compulsion

Compulsion

Sammy Burdson

Creative Percussion Beds

0:49

47

Трек African Message

African Message

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:04

48

Трек Conceptual Matters

Conceptual Matters

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:25

49

Трек Middle East Magic

Middle East Magic

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

0:49

50

Трек Occult

Occult

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

0:51

51

Трек So Simple

So Simple

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

0:44

52

Трек Entrancing Beats

Entrancing Beats

Laurent Dury

Creative Percussion Beds

1:03

Информация о правообладателе: Sonoton Music
