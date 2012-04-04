О нас

Laurent Dury

Laurent Dury

,

Jon Sass

,

Stephan Diez

и 

ещё 4

Альбом  ·  2012

Pop Krazy, Vol. 2

Laurent Dury

Артист

Laurent Dury

Релиз Pop Krazy, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Booko Booko

Booko Booko

Kai Hohage

Pop Krazy, Vol. 2

1:53

2

Трек Hilarious

Hilarious

Kai Hohage

Pop Krazy, Vol. 2

2:15

3

Трек Walking Home from the Bar

Walking Home from the Bar

Kai Hohage

Pop Krazy, Vol. 2

1:36

4

Трек Kitchen Band Jamboree

Kitchen Band Jamboree

Quinn

Pop Krazy, Vol. 2

1:26

5

Трек Tuba Guy

Tuba Guy

Stephan Diez

Pop Krazy, Vol. 2

2:19

6

Трек Froggy

Froggy

Jon Sass

,

Veaceslav Cernavca

Pop Krazy, Vol. 2

2:10

7

Трек How Bad

How Bad

Kai Hohage

Pop Krazy, Vol. 2

2:25

8

Трек Clarinet Laughter

Clarinet Laughter

Stephan Diez

Pop Krazy, Vol. 2

2:06

9

Трек Partytime

Partytime

Kai Hohage

Pop Krazy, Vol. 2

2:03

10

Трек Poor Little Baby

Poor Little Baby

Kai Hohage

Pop Krazy, Vol. 2

1:05

11

Трек Triple Talk Satchmo

Triple Talk Satchmo

Quinn

Pop Krazy, Vol. 2

1:49

12

Трек Back to the Beat

Back to the Beat

Luca Brichese

Pop Krazy, Vol. 2

2:32

13

Трек Baby Rap

Baby Rap

Kai Hohage

Pop Krazy, Vol. 2

2:09

14

Трек Barnyard Broo Ha

Barnyard Broo Ha

Quinn

Pop Krazy, Vol. 2

1:54

15

Трек Goofy Groove

Goofy Groove

Luca Brichese

Pop Krazy, Vol. 2

2:05

16

Трек Body Drums

Body Drums

Laurent Dury

Pop Krazy, Vol. 2

1:00

17

Трек Kitchen Groove

Kitchen Groove

Laurent Dury

Pop Krazy, Vol. 2

1:39

18

Трек Coughing Song

Coughing Song

Kai Hohage

Pop Krazy, Vol. 2

2:12

19

Трек Farmlife

Farmlife

Laurent Dury

Pop Krazy, Vol. 2

0:56

20

Трек My New Friend

My New Friend

Kai Hohage

Pop Krazy, Vol. 2

2:05

Информация о правообладателе: Sonoton Music
