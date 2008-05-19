О нас

John Epping

John Epping

,

Lee Pomeroy

,

Martin Price

и 

ещё 2

Альбом  ·  2008

Inner Journey

John Epping

Артист

John Epping

Релиз Inner Journey

#

Название

Альбом

1

Трек Lily of the Valley

Lily of the Valley

Stephan Schwenk

Inner Journey

4:55

2

Трек Slowly Moving Clouds

Slowly Moving Clouds

Stephan Schwenk

Inner Journey

6:01

3

Трек Introspective

Introspective

Jeff Newmann

,

John Epping

Inner Journey

2:39

4

Трек Soft Contemplation

Soft Contemplation

Stephan Schwenk

Inner Journey

5:28

5

Трек Chill-Out Vibes

Chill-Out Vibes

Stephan Schwenk

Inner Journey

5:02

6

Трек Loss

Loss

Lee Pomeroy

,

Martin Price

Inner Journey

2:20

7

Трек Loneliness

Loneliness

Stephan Schwenk

Inner Journey

4:27

8

Трек Soft Conga

Soft Conga

Stephan Schwenk

Inner Journey

4:56

9

Трек Ripples

Ripples

Lee Pomeroy

,

Martin Price

Inner Journey

1:57

10

Трек Inner Journey

Inner Journey

Stephan Schwenk

Inner Journey

5:10

11

Трек Desert Rain

Desert Rain

Stephan Schwenk

Inner Journey

4:58

12

Трек Smooth Waters

Smooth Waters

Stephan Schwenk

Inner Journey

4:51

13

Трек Hopeful Thoughts

Hopeful Thoughts

Stephan Schwenk

Inner Journey

6:08

14

Трек Good Chances

Good Chances

Stephan Schwenk

Inner Journey

5:19

15

Трек Sentimental Mood

Sentimental Mood

Stephan Schwenk

Inner Journey

5:40

Информация о правообладателе: Sonoton Music
