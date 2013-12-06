О нас

Moritz Bintig

Moritz Bintig

,

Jeff Newmann

,

Marina Baranova

и 

ещё 4

Альбом  ·  2013

Solo Piano Works

Moritz Bintig

Артист

Moritz Bintig

Релиз Solo Piano Works

#

Название

Альбом

1

Трек The Fast Lane

The Fast Lane

Marina Baranova

,

Moritz Bintig

Solo Piano Works

2:41

2

Трек A Caring Wife

A Caring Wife

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano Works

3:04

3

Трек Bobble Bob

Bobble Bob

Martin Vatter

Solo Piano Works

1:34

4

Трек Words of Reconciliation

Words of Reconciliation

Maximilian Kock

Solo Piano Works

3:51

5

Трек Here Comes the Moon

Here Comes the Moon

Marina Baranova

,

Moritz Bintig

Solo Piano Works

1:44

6

Трек Warm Home

Warm Home

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano Works

2:52

7

Трек Temporizing

Temporizing

Marina Baranova

,

Moritz Bintig

Solo Piano Works

2:32

8

Трек Wishful Fantasy

Wishful Fantasy

Moritz Bintig

,

Ashley Hribar

,

Marina Baranova

Solo Piano Works

2:05

9

Трек Ballad of Joy

Ballad of Joy

Martin Vatter

Solo Piano Works

3:42

10

Трек Day Dreamer

Day Dreamer

Maximilian Kock

Solo Piano Works

5:32

11

Трек A Touch of Love

A Touch of Love

Marina Baranova

,

Moritz Bintig

Solo Piano Works

3:25

12

Трек Alone in Sadness

Alone in Sadness

Moritz Bintig

,

Ashley Hribar

,

Marina Baranova

Solo Piano Works

2:07

13

Трек Nervous Temper

Nervous Temper

Martin Vatter

Solo Piano Works

3:49

14

Трек Cosy Bed

Cosy Bed

Martin Vatter

Solo Piano Works

3:36

15

Трек Emotional Rescue

Emotional Rescue

Marina Baranova

,

Moritz Bintig

Solo Piano Works

2:40

16

Трек Love's Aftermath

Love's Aftermath

Martin Vatter

Solo Piano Works

3:19

17

Трек It Happened to Me

It Happened to Me

Maximilian Kock

Solo Piano Works

4:40

18

Трек Hood's Honky Tonk

Hood's Honky Tonk

Martin Vatter

Solo Piano Works

2:34

19

Трек Losing Ground

Losing Ground

Marina Baranova

,

Moritz Bintig

Solo Piano Works

2:37

20

Трек Yesterday Love

Yesterday Love

Marina Baranova

,

Moritz Bintig

Solo Piano Works

2:48

21

Трек I'm so Sorry

I'm so Sorry

Moritz Bintig

,

Ashley Hribar

,

Marina Baranova

Solo Piano Works

2:24

22

Трек Silent Reveries

Silent Reveries

Marina Baranova

,

Moritz Bintig

Solo Piano Works

3:09

23

Трек Despair

Despair

Martin Vatter

Solo Piano Works

2:04

24

Трек Freeflow

Freeflow

Martin Vatter

Solo Piano Works

3:10

Информация о правообладателе: Sonoton Music
