Jeff Newmann

Jeff Newmann

,

John Epping

Альбом  ·  2015

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

Jeff Newmann

Артист

Jeff Newmann

Релиз Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

#

Название

Альбом

1

Трек Right Way

Right Way

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:44

2

Трек Left Hand Pattern

Left Hand Pattern

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:32

3

Трек Unsquare

Unsquare

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:41

4

Трек Family Getaway

Family Getaway

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:45

5

Трек Pretty Cushy

Pretty Cushy

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:49

6

Трек Get Together

Get Together

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

1:58

7

Трек Omaggio

Omaggio

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:47

8

Трек Pensive Face

Pensive Face

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

3:19

9

Трек Walking Piano Bass Line

Walking Piano Bass Line

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

1:36

10

Трек Yeah Man

Yeah Man

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:02

11

Трек Favorable Experience

Favorable Experience

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:44

12

Трек Great Job

Great Job

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:36

13

Трек Swinging Piano Bass

Swinging Piano Bass

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

1:53

14

Трек Rocking Fifties

Rocking Fifties

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

1:55

15

Трек See the Light

See the Light

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:47

16

Трек Come Along

Come Along

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:56

17

Трек Progress

Progress

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:43

18

Трек Glorification

Glorification

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:42

19

Трек Blue You

Blue You

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:25

20

Трек Balladesque

Balladesque

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:40

21

Трек Key to Understanding

Key to Understanding

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:33

22

Трек Within Your Reach

Within Your Reach

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:38

23

Трек Wavy Corn

Wavy Corn

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:17

24

Трек Durable Promise

Durable Promise

Jeff Newmann

,

John Epping

Solo Piano - Easy Pop Grooves and Beds

2:51

Информация о правообладателе: Sonoton Music
