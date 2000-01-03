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Альбом
Постер альбома 校園民歌西韻 第一輯

校園民歌西韻 第一輯

Max Lu, Rose Wong

芮河音樂有限公司  • Поп-музыка  • 2000

1

BE MY LOVE 阿美阿美

Rose WongMax Lu

2:58

2

RAIN PATTERING IN THE NIGHT 小雨來的正是時候

Rose WongMax Lu

3:14

3

.I CAN'T LIVE WITHOUT YOUR LOVE 倩影

Rose WongMax Lu

4:26

4

EVERLASTING FLAME 萍聚

Rose WongMax Lu

2:59

5

A SONG OF LOVE 亞細亞的孤兒

Rose WongMax Lu

3:48

6

FINALLY 原來的我

Rose WongMax Lu

4:20

7

ALL THESE YEARS 365里路

Rose WongMax Lu

3:47

8

PRETTY BLOOMING ROSES 往昔

Rose WongMax Lu

4:11

9

VOICE IN THE AIR 風中的早晨

Rose WongMax Lu

3:09

10

MY DREAMS 秋蟬

Rose WongMax Lu

3:11

11

LOVING ARMS 牽引

Rose WongMax Lu

2:44

12

COME TO MY DREAMS， TONIGHT 跟往事乾杯

Rose WongMax Lu

4:01

1

BE MY LOVE 阿美阿美

Rose WongMax Lu

2:58

2

RAIN PATTERING IN THE NIGHT 小雨來的正是時候

Rose WongMax Lu

3:14

3

.I CAN'T LIVE WITHOUT YOUR LOVE 倩影

Rose WongMax Lu

4:26

4

EVERLASTING FLAME 萍聚

Rose WongMax Lu

2:59

5

A SONG OF LOVE 亞細亞的孤兒

Rose WongMax Lu

3:48

6

FINALLY 原來的我

Rose WongMax Lu

4:20

7

ALL THESE YEARS 365里路

Rose WongMax Lu

3:47

8

PRETTY BLOOMING ROSES 往昔

Rose WongMax Lu

4:11

9

VOICE IN THE AIR 風中的早晨

Rose WongMax Lu

3:09

10

MY DREAMS 秋蟬

Rose WongMax Lu

3:11

11

LOVING ARMS 牽引

Rose WongMax Lu

2:44

12

COME TO MY DREAMS， TONIGHT 跟往事乾杯

Rose WongMax Lu

4:01

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