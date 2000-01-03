校園民歌西韻 第一輯

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Max Lu, Rose Wong
1
BE MY LOVE 阿美阿美
Rose WongMax Lu
2
RAIN PATTERING IN THE NIGHT 小雨來的正是時候
3
.I CAN'T LIVE WITHOUT YOUR LOVE 倩影
4
EVERLASTING FLAME 萍聚
5
A SONG OF LOVE 亞細亞的孤兒
6
FINALLY 原來的我
7
ALL THESE YEARS 365里路
8
PRETTY BLOOMING ROSES 往昔
9
VOICE IN THE AIR 風中的早晨
10
MY DREAMS 秋蟬
11
LOVING ARMS 牽引
12
COME TO MY DREAMS， TONIGHT 跟往事乾杯
校園民歌西韻 第八輯
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