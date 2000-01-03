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Альбом
Постер альбома 校園民歌西韻 第三輯

校園民歌西韻 第三輯

Max Lu, Rose Wong

芮河音樂有限公司  • Поп-музыка  • 2000

1

I CLOSE MY EYES 微風往事

Rose WongMax Lu

3:29

2

LONELY SUMMER NIGHT 把心留住

Rose WongMax Lu

3:55

3

.LOVE WILL BE BACK 恰似你的溫柔

Rose WongMax Lu

4:19

4

.I MISS YOU 想你

Rose WongMax Lu

4:05

5

THE LOVE IN ME 相思

Rose WongMax Lu

4:48

6

DAYS OF MY PAST 童年

Rose WongMax Lu

3:44

7

LOVE YOU MORE AND MORE 我要的不多

Rose WongMax Lu

5:11

8

SPREAD YOUR LOVE 浮雲遊子

Rose WongMax Lu

3:14

9

GOODBYE 就要揮別

Rose WongMax Lu

3:52

10

IN MY DREAM 大約在冬季

Rose WongMax Lu

3:52

11

ONLY IN A DREAM 開卷詩

Rose WongMax Lu

4:50

12

NIGHTS ARE FOREVER 其實你不懂我的心

Rose WongMax Lu

3:17

1

I CLOSE MY EYES 微風往事

Rose WongMax Lu

3:29

2

LONELY SUMMER NIGHT 把心留住

Rose WongMax Lu

3:55

3

.LOVE WILL BE BACK 恰似你的溫柔

Rose WongMax Lu

4:19

4

.I MISS YOU 想你

Rose WongMax Lu

4:05

5

THE LOVE IN ME 相思

Rose WongMax Lu

4:48

6

DAYS OF MY PAST 童年

Rose WongMax Lu

3:44

7

LOVE YOU MORE AND MORE 我要的不多

Rose WongMax Lu

5:11

8

SPREAD YOUR LOVE 浮雲遊子

Rose WongMax Lu

3:14

9

GOODBYE 就要揮別

Rose WongMax Lu

3:52

10

IN MY DREAM 大約在冬季

Rose WongMax Lu

3:52

11

ONLY IN A DREAM 開卷詩

Rose WongMax Lu

4:50

12

NIGHTS ARE FOREVER 其實你不懂我的心

Rose WongMax Lu

3:17

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