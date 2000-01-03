校園民歌西韻 第三輯

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Max Lu, Rose Wong
1
I CLOSE MY EYES 微風往事
Rose WongMax Lu
2
LONELY SUMMER NIGHT 把心留住
3
.LOVE WILL BE BACK 恰似你的溫柔
4
.I MISS YOU 想你
5
THE LOVE IN ME 相思
6
DAYS OF MY PAST 童年
7
LOVE YOU MORE AND MORE 我要的不多
8
SPREAD YOUR LOVE 浮雲遊子
9
GOODBYE 就要揮別
10
IN MY DREAM 大約在冬季
11
ONLY IN A DREAM 開卷詩
12
NIGHTS ARE FOREVER 其實你不懂我的心
校園民歌西韻 第八輯
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