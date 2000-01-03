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Альбом
Постер альбома 校園民歌西韻 第二輯

校園民歌西韻 第二輯

Max Lu, Rose Wong

芮河音樂有限公司  • Поп-музыка  • 2000

1

JUST BETWEEN YOU AND I 無言的結局

Rose WongMax Lu

3:55

2

LOVE ME SINCERELY 結束

Rose WongMax Lu

4:01

3

CATCH THE EELS 抓泥鰍

Rose WongMax Lu

2:53

4

LOOSE AND KISSES 浮水印

Rose WongMax Lu

3:17

5

WHAT A SUNNY DAY 走在陽光裡

Rose WongMax Lu

3:52

6

LEAVING YOU 不必勉強

Rose WongMax Lu

4:25

7

RAINY DAY 雨中即景

Rose WongMax Lu

3:00

8

EYES TO ME 看看我聽聽我

Rose WongMax Lu

3:31

9

MY LOVE 蘭花草

Rose WongMax Lu

4:05

10

A LITTLE MORE LOVE 這些日子以來

Rose WongMax Lu

3:56

11

DREAMS COME TRUE 海上花

Rose WongMax Lu

3:39

12

CHANGING ALL THE TIME 戒痕

Rose WongMax Lu

3:39

1

JUST BETWEEN YOU AND I 無言的結局

Rose WongMax Lu

3:55

2

LOVE ME SINCERELY 結束

Rose WongMax Lu

4:01

3

CATCH THE EELS 抓泥鰍

Rose WongMax Lu

2:53

4

LOOSE AND KISSES 浮水印

Rose WongMax Lu

3:17

5

WHAT A SUNNY DAY 走在陽光裡

Rose WongMax Lu

3:52

6

LEAVING YOU 不必勉強

Rose WongMax Lu

4:25

7

RAINY DAY 雨中即景

Rose WongMax Lu

3:00

8

EYES TO ME 看看我聽聽我

Rose WongMax Lu

3:31

9

MY LOVE 蘭花草

Rose WongMax Lu

4:05

10

A LITTLE MORE LOVE 這些日子以來

Rose WongMax Lu

3:56

11

DREAMS COME TRUE 海上花

Rose WongMax Lu

3:39

12

CHANGING ALL THE TIME 戒痕

Rose WongMax Lu

3:39

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