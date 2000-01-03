校園民歌西韻 第二輯

Слушатели
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Max Lu, Rose Wong
1
JUST BETWEEN YOU AND I 無言的結局
Rose WongMax Lu
2
LOVE ME SINCERELY 結束
3
CATCH THE EELS 抓泥鰍
4
LOOSE AND KISSES 浮水印
5
WHAT A SUNNY DAY 走在陽光裡
6
LEAVING YOU 不必勉強
7
RAINY DAY 雨中即景
8
EYES TO ME 看看我聽聽我
9
MY LOVE 蘭花草
10
A LITTLE MORE LOVE 這些日子以來
11
DREAMS COME TRUE 海上花
12
CHANGING ALL THE TIME 戒痕
校園民歌西韻 第八輯
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