校園民歌西韻 第九輯

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Max Lu, Rose Wong
1
GONE TOO FAR 是否我真的一無所有
Rose WongMax Lu
2
YOU CHANGE ME NOW 一生只愛一次
3
I'LL GIVE YOU MY LOVE 把愛找回來
4
HOLD ME NOW 等著你愛著你
5
PLEASE DON'T GO 不要走不要走
6
OUR LOVE WILL LIVE FOREVER 野百合也有春天
7
YOU'RE EVERYTHING 你知道我在等你嗎
8
SAY YOU LOVE ME 我們愛這個錯
9
LOVE IS FREE 我的未來不是夢
10
SMOKEY BARS 那一夜你喝了酒
11
SORRY 我是真的付出我的愛
12
DOWN ON MY KNEES 寂寞的眼
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