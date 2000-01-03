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Альбом
Постер альбома 校園民歌西韻 第九輯

校園民歌西韻 第九輯

Max Lu, Rose Wong

芮河音樂有限公司  • Поп-музыка  • 2000

1

GONE TOO FAR 是否我真的一無所有

Rose WongMax Lu

4:24

2

YOU CHANGE ME NOW 一生只愛一次

Rose WongMax Lu

4:25

3

I'LL GIVE YOU MY LOVE 把愛找回來

Rose WongMax Lu

4:22

4

HOLD ME NOW 等著你愛著你

Rose WongMax Lu

4:12

5

PLEASE DON'T GO 不要走不要走

Rose WongMax Lu

3:28

6

OUR LOVE WILL LIVE FOREVER 野百合也有春天

Rose WongMax Lu

3:07

7

YOU'RE EVERYTHING 你知道我在等你嗎

Rose WongMax Lu

4:05

8

SAY YOU LOVE ME 我們愛這個錯

Rose WongMax Lu

3:35

9

LOVE IS FREE 我的未來不是夢

Rose WongMax Lu

4:50

10

SMOKEY BARS 那一夜你喝了酒

Rose WongMax Lu

3:29

11

SORRY 我是真的付出我的愛

Rose WongMax Lu

4:39

12

DOWN ON MY KNEES 寂寞的眼

Rose WongMax Lu

3:01

1

GONE TOO FAR 是否我真的一無所有

Rose WongMax Lu

4:24

2

YOU CHANGE ME NOW 一生只愛一次

Rose WongMax Lu

4:25

3

I'LL GIVE YOU MY LOVE 把愛找回來

Rose WongMax Lu

4:22

4

HOLD ME NOW 等著你愛著你

Rose WongMax Lu

4:12

5

PLEASE DON'T GO 不要走不要走

Rose WongMax Lu

3:28

6

OUR LOVE WILL LIVE FOREVER 野百合也有春天

Rose WongMax Lu

3:07

7

YOU'RE EVERYTHING 你知道我在等你嗎

Rose WongMax Lu

4:05

8

SAY YOU LOVE ME 我們愛這個錯

Rose WongMax Lu

3:35

9

LOVE IS FREE 我的未來不是夢

Rose WongMax Lu

4:50

10

SMOKEY BARS 那一夜你喝了酒

Rose WongMax Lu

3:29

11

SORRY 我是真的付出我的愛

Rose WongMax Lu

4:39

12

DOWN ON MY KNEES 寂寞的眼

Rose WongMax Lu

3:01

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