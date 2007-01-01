О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Rapsodos Filologos

Альбом  ·  2007

Se Mia Tosi Da Stigmi

#Хип-хоп
Rapsodos Filologos

Артист

Релиз Se Mia Tosi Da Stigmi

#

Название

Альбом

1

Трек Perasan Tosa Xronia (Intro)

Perasan Tosa Xronia (Intro)

Rapsodos Filologos

Se Mia Tosi Da Stigmi

2:11

2

Трек Meno Etsi

Meno Etsi

Rapsodos Filologos

Se Mia Tosi Da Stigmi

3:49

3

Трек Eimai Apla Ego

Eimai Apla Ego

Rapsodos Filologos

Se Mia Tosi Da Stigmi

2:23

4

Трек Stand Rap Comedy (Skit)

Stand Rap Comedy (Skit)

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Se Mia Tosi Da Stigmi

1:51

5

Трек Peri Tou Ellina Akroati

Peri Tou Ellina Akroati

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Se Mia Tosi Da Stigmi

3:45

6

Трек Se Mia Tosi Da Stigmi...

Se Mia Tosi Da Stigmi...

Rapsodos Filologos

Se Mia Tosi Da Stigmi

2:24

7

Трек Vrikolakes

Vrikolakes

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Se Mia Tosi Da Stigmi

4:23

8

Трек I Saw It Myself (Interlude)

I Saw It Myself (Interlude)

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Se Mia Tosi Da Stigmi

2:07

9

Трек Theoria RF

Theoria RF

Rapsodos Filologos

Se Mia Tosi Da Stigmi

3:04

10

Трек Ematha Pos

Ematha Pos

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Se Mia Tosi Da Stigmi

2:40

11

Трек Hip Hop Gia Mena Einai

Hip Hop Gia Mena Einai

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Se Mia Tosi Da Stigmi

3:24

12

Трек Enantion

Enantion

Rapsodos Filologos

,

Kritis

,

Λόγος Απειλή

Se Mia Tosi Da Stigmi

2:53

13

Трек Mesisties Simaies

Mesisties Simaies

Rapsodos Filologos

Se Mia Tosi Da Stigmi

3:32

14

Трек Aspida

Aspida

Rapsodos Filologos

,

Politropos

Se Mia Tosi Da Stigmi

4:20

15

Трек Auto Pou Onirevomai

Auto Pou Onirevomai

Rapsodos Filologos

,

Kritis

,

Periplanomenos

Se Mia Tosi Da Stigmi

4:23

16

Трек Times Have Changed (Outro)

Times Have Changed (Outro)

Rapsodos Filologos

Se Mia Tosi Da Stigmi

1:51

Информация о правообладателе: Rapsodos Filologos
