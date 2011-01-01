О нас

Rapsodos Filologos

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Альбом  ·  2011

Akrotiriasmenos Axilleas

#Хип-хоп
Rapsodos Filologos

Артист

Rapsodos Filologos

Релиз Akrotiriasmenos Axilleas

#

Название

Альбом

1

Трек Tibana Polemou

Tibana Polemou

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Akrotiriasmenos Axilleas

1:40

2

Трек Emmones

Emmones

Rapsodos Filologos

Akrotiriasmenos Axilleas

3:33

3

Трек Epikinonoume

Epikinonoume

Rapsodos Filologos

,

Kritis

,

Εισβολέας

Akrotiriasmenos Axilleas

3:20

4

Трек Fotografies

Fotografies

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Akrotiriasmenos Axilleas

4:17

5

Трек Piso Apo To Prosopo Mou

Piso Apo To Prosopo Mou

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Akrotiriasmenos Axilleas

4:08

6

Трек Dixaloto

Dixaloto

Rapsodos Filologos

,

X-Equipo

Akrotiriasmenos Axilleas

3:17

7

Трек Misise Me

Misise Me

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Akrotiriasmenos Axilleas

2:36

8

Трек Akrotiriasmenos Axilleas

Akrotiriasmenos Axilleas

Rapsodos Filologos

,

Bouklas

Akrotiriasmenos Axilleas

2:54

9

Трек Pira Xrismo

Pira Xrismo

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Akrotiriasmenos Axilleas

3:48

10

Трек Ei Ellina

Ei Ellina

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Akrotiriasmenos Axilleas

4:03

11

Трек Akoma

Akoma

Rapsodos Filologos

,

Kritis

,

Xplicit

Akrotiriasmenos Axilleas

3:54

12

Трек Nin Kai Aei

Nin Kai Aei

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Akrotiriasmenos Axilleas

4:36

13

Трек S' Ena Pagaki

S' Ena Pagaki

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Akrotiriasmenos Axilleas

4:36

Информация о правообладателе: Rapsodos Filologos
