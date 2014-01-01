О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Rapsodos Filologos

Rapsodos Filologos

Альбом  ·  2014

Keli 218

#Хип-хоп
Rapsodos Filologos

Артист

Rapsodos Filologos

Релиз Keli 218

#

Название

Альбом

1

Трек RF

RF

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

3:59

2

Трек Akra Tou Tafou Siopi

Akra Tou Tafou Siopi

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

3:43

3

Трек Kousto

Kousto

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

2:16

4

Трек Apognosi

Apognosi

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

1:24

5

Трек Diplasia

Diplasia

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

2:50

6

Трек Den Kaneis Piso

Den Kaneis Piso

Rapsodos Filologos

,

Marco Bartoli

Keli 218

3:42

7

Трек Xrisomallousa

Xrisomallousa

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

3:43

8

Трек Apomonosi

Apomonosi

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

1:47

9

Трек Keli 218

Keli 218

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

4:50

10

Трек Atixes

Atixes

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

3:15

11

Трек Apodrasi

Apodrasi

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

1:14

12

Трек Listeia

Listeia

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

3:04

13

Трек Ploutos Oriktos

Ploutos Oriktos

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

2:47

14

Трек Poso Kratise Aftos O Ximonas

Poso Kratise Aftos O Ximonas

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

3:54

15

Трек Dikaiosi

Dikaiosi

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

3:32

16

Трек Enallaktiko Plano

Enallaktiko Plano

Rapsodos Filologos

,

Kritis

Keli 218

7:03

Информация о правообладателе: Rapsodos Filologos
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Frouroi Panw Ap' T' Adraxti
Frouroi Panw Ap' T' Adraxti2025 · Сингл · Rapsodos Filologos
Релиз I Methodos Tou Zarathustra
I Methodos Tou Zarathustra2025 · Сингл · Rapsodos Filologos
Релиз ETAT2: Elegeia Mias Emmonis
ETAT2: Elegeia Mias Emmonis2025 · Альбом · Rapsodos Filologos
Релиз Heavy Mental
Heavy Mental2022 · Сингл · Rapsodos Filologos
Релиз Alexandreia
Alexandreia2021 · Альбом · Rapsodos Filologos
Релиз Keli 218
Keli 2182014 · Альбом · Rapsodos Filologos
Релиз Akrotiriasmenos Axilleas
Akrotiriasmenos Axilleas2011 · Альбом · Rapsodos Filologos
Релиз Egefaliko Tet A Tet
Egefaliko Tet A Tet2009 · Альбом · Rapsodos Filologos
Релиз Se Mia Tosi Da Stigmi
Se Mia Tosi Da Stigmi2007 · Альбом · Rapsodos Filologos

Похожие артисты

Rapsodos Filologos
Артист

Rapsodos Filologos

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож