Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi

Альбом  ·  2022

Fateme Mohammadi - 13

#Другое
Fateme Mohammadi

Артист

Fateme Mohammadi

Релиз Fateme Mohammadi - 13

#

Название

Альбом

1

Трек اجرای صحنه ای

اجرای صحنه ای

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - 13

1:02

2

Трек تبریز

تبریز

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - 13

0:17

3

Трек تک بیتی از شعر از دست رفته

تک بیتی از شعر از دست رفته

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - 13

0:12

4

Трек سایه ات نیز بیفتد به تنم میمیرم

سایه ات نیز بیفتد به تنم میمیرم

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - 13

0:58

5

Трек اوتورموشام داش اوسته

اوتورموشام داش اوسته

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - 13

0:12

6

Трек اولدوز سایاراق

اولدوز سایاراق

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - 13

0:44

7

Трек با همه بی سر و سامانیم

با همه بی سر و سامانیم

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - 13

0:19

8

Трек تورکون دیلی تک سئوگیلی ایستکلی دیل اولماز

تورکون دیلی تک سئوگیلی ایستکلی دیل اولماز

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - 13

0:59

9

Трек دوستت دارم

دوستت دارم

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - 13

0:22

10

Трек عشق آتشی

عشق آتشی

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - 13

0:50

Информация о правообладателе: Metaverse
