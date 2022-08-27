О нас

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi

Альбом  ·  2022

Fateme Mohammadi - X

#Другое
Fateme Mohammadi

Артист

Fateme Mohammadi

Релиз Fateme Mohammadi - X

#

Название

Альбом

1

Трек ای پادشه خوبان

ای پادشه خوبان

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - X

0:57

2

Трек این چیست که چون دلهره افتاده به جانم

این چیست که چون دلهره افتاده به جانم

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - X

0:59

3

Трек باده

باده

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - X

0:57

4

Трек بیر گون آغیز گالار بوش

بیر گون آغیز گالار بوش

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - X

0:44

5

Трек ترک شیرازی

ترک شیرازی

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - X

0:42

6

Трек زبان مادری

زبان مادری

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - X

1:00

7

Трек زلف پریشان

زلف پریشان

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - X

1:00

8

Трек زولفونده نه لازیم؟

زولفونده نه لازیم؟

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - X

0:27

9

Трек حیران عشق

حیران عشق

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - X

0:21

10

Трек عاشقی

عاشقی

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - X

0:52

Информация о правообладателе: World Music
Волна по релизу

