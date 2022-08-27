О нас

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi

Альбом  ·  2022

Fateme Mohammadi - IX

#Другое
Fateme Mohammadi

Артист

Fateme Mohammadi

Релиз Fateme Mohammadi - IX

#

Название

Альбом

1

Трек برای مریم و رامینهای متروپل

برای مریم و رامینهای متروپل

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - IX

0:36

2

Трек بیگانه دیلی اولسادا بال اغزیمی سانجار

بیگانه دیلی اولسادا بال اغزیمی سانجار

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - IX

1:10

3

Трек توبه کردم

توبه کردم

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - IX

0:17

4

Трек داشلاری یولداش وورار

داشلاری یولداش وورار

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - IX

0:22

5

Трек داغدا دومان یری وار

داغدا دومان یری وار

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - IX

0:10

6

Трек درد بزرگیست غربت

درد بزرگیست غربت

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - IX

0:18

7

Трек دیدار تو

دیدار تو

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - IX

0:17

8

Трек رفیقان نامرد

رفیقان نامرد

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - IX

0:50

9

Трек سخت ترین قسمت عشق

سخت ترین قسمت عشق

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - IX

0:44

10

Трек نظریزه کیم اولا بیلر؟

نظریزه کیم اولا بیلر؟

Fateme Mohammadi

Fateme Mohammadi - IX

0:58

Информация о правообладателе: World Music
