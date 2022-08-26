О нас

The Beach Project

The Beach Project

Альбом  ·  2022

We Found Love

#Хаус
The Beach Project

Артист

The Beach Project

Релиз We Found Love

#

Название

Альбом

1

Трек Books

Books

The Beach Project

We Found Love

1:45

2

Трек Don't Forget Me

Don't Forget Me

The Beach Project

We Found Love

2:03

3

Трек Every Inch of Your Skin

Every Inch of Your Skin

The Beach Project

We Found Love

1:58

4

Трек His Life

His Life

The Beach Project

We Found Love

1:33

5

Трек I Need Your Love

I Need Your Love

The Beach Project

We Found Love

2:27

6

Трек I Wanna Kiss You

I Wanna Kiss You

The Beach Project

We Found Love

4:06

7

Трек I'll Find Someone Like You

I'll Find Someone Like You

The Beach Project

We Found Love

2:03

8

Трек If I Could Fall into the Sky

If I Could Fall into the Sky

The Beach Project

We Found Love

2:27

9

Трек If I Could Just Hold You Tonight

If I Could Just Hold You Tonight

The Beach Project

We Found Love

2:30

10

Трек It’S All Right

It’S All Right

The Beach Project

We Found Love

2:27

11

Трек Just Another Ordinary Day

Just Another Ordinary Day

The Beach Project

We Found Love

2:36

12

Трек Just You and Me

Just You and Me

The Beach Project

We Found Love

2:27

13

Трек Last Spring

Last Spring

The Beach Project

We Found Love

2:30

14

Трек Little Darling

Little Darling

The Beach Project

We Found Love

1:41

15

Трек Open Arms

Open Arms

The Beach Project

We Found Love

1:49

16

Трек So Close

So Close

The Beach Project

We Found Love

1:56

17

Трек The Bad Times

The Bad Times

The Beach Project

We Found Love

1:49

18

Трек The Good Times

The Good Times

The Beach Project

We Found Love

1:45

19

Трек This Summer

This Summer

The Beach Project

We Found Love

2:24

20

Трек We Found Love

We Found Love

The Beach Project

We Found Love

2:21

21

Трек Yellow Diamonds

Yellow Diamonds

The Beach Project

We Found Love

2:16

Информация о правообладателе: Night Time Records
