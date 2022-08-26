О нас

The Beach Project

The Beach Project

Альбом  ·  2022

Beautiful Day

#Хаус
The Beach Project

Артист

The Beach Project

Релиз Beautiful Day

#

Название

Альбом

1

Трек Always on My Mind

Always on My Mind

The Beach Project

Beautiful Day

1:47

2

Трек Beautiful Day

Beautiful Day

The Beach Project

Beautiful Day

2:29

3

Трек Before You Go

Before You Go

The Beach Project

Beautiful Day

2:17

4

Трек Celebration and Unity

Celebration and Unity

The Beach Project

Beautiful Day

1:57

5

Трек Every Minute

Every Minute

The Beach Project

Beautiful Day

2:20

6

Трек Hide from the Light

Hide from the Light

The Beach Project

Beautiful Day

2:01

7

Трек I Don't Want to Miss One Kiss

I Don't Want to Miss One Kiss

The Beach Project

Beautiful Day

2:39

8

Трек I Dreamed About You

I Dreamed About You

The Beach Project

Beautiful Day

2:54

9

Трек I Still Remember

I Still Remember

The Beach Project

Beautiful Day

2:03

10

Трек I Used to Know

I Used to Know

The Beach Project

Beautiful Day

2:33

11

Трек I Will Try to Fix You

I Will Try to Fix You

The Beach Project

Beautiful Day

1:33

12

Трек I'm Your Loverman

I'm Your Loverman

The Beach Project

Beautiful Day

2:02

13

Трек Let's Waste Time

Let's Waste Time

The Beach Project

Beautiful Day

2:04

14

Трек On the Edge of Paradise

On the Edge of Paradise

The Beach Project

Beautiful Day

2:18

15

Трек Sad in This Modern World

Sad in This Modern World

The Beach Project

Beautiful Day

1:40

16

Трек Take My Hand

Take My Hand

The Beach Project

Beautiful Day

2:18

17

Трек The Sweetest Dream

The Sweetest Dream

The Beach Project

Beautiful Day

3:00

18

Трек Thousand Miles

Thousand Miles

The Beach Project

Beautiful Day

1:52

19

Трек When We Were Together

When We Were Together

The Beach Project

Beautiful Day

2:30

20

Трек You Are Perfect

You Are Perfect

The Beach Project

Beautiful Day

2:09

21

Трек Your Dreams Came True

Your Dreams Came True

The Beach Project

Beautiful Day

2:06

Информация о правообладателе: Night Time Records
