La Negra Linares

La Negra Linares

Альбом  ·  2006

Los Hombres pa´ las Mujeres

#Латинская
La Negra Linares

Артист

La Negra Linares

Релиз Los Hombres pa´ las Mujeres

#

Название

Альбом

1

Трек Dando Ejemplo

Dando Ejemplo

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

4:13

2

Трек Un Guayabo entre Dos

Un Guayabo entre Dos

La Negra Linares

,

Fernando Tovar

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:16

3

Трек Los Hombres pa´ las Mujeres

Los Hombres pa´ las Mujeres

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:54

4

Трек Mi Gabán Romancero

Mi Gabán Romancero

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:45

5

Трек Hasta Aquí le Llego Yo

Hasta Aquí le Llego Yo

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:16

6

Трек Los Reyes del Golpe Criollo

Los Reyes del Golpe Criollo

La Negra Linares

,

Domingo García

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:20

7

Трек Arrastrando un Sufrimiento

Arrastrando un Sufrimiento

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:02

8

Трек Flor de cayena

Flor de cayena

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:15

9

Трек Se te Acabaron los Tiros

Se te Acabaron los Tiros

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

4:00

10

Трек María Mercedes

María Mercedes

La Negra Linares

,

Aldemar Paz

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:45

11

Трек Mi Gran Amor

Mi Gran Amor

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:21

12

Трек Camino del Llano Adentro

Camino del Llano Adentro

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:17

13

Трек Si me Olvidas yo te Olvido

Si me Olvidas yo te Olvido

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:00

14

Трек Negra Linares

Negra Linares

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:26

15

Трек Entre Mecia y Mecia

Entre Mecia y Mecia

La Negra Linares

Los Hombres pa´ las Mujeres

3:39

Информация о правообладателе: SE Music
