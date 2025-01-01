О нас

La Negra Linares

La Negra Linares

Альбом  ·  1998

La Negra Linares

#Латинская
La Negra Linares

Артист

La Negra Linares

Релиз La Negra Linares

#

Название

Альбом

1

Трек La Negra Linares

La Negra Linares

La Negra Linares

La Negra Linares

4:38

2

Трек Tendré que Olvidarte

Tendré que Olvidarte

La Negra Linares

La Negra Linares

3:49

3

Трек Dale que Yo te Sigo

Dale que Yo te Sigo

La Negra Linares

La Negra Linares

3:41

4

Трек El Tiempo que te Quede Libre

El Tiempo que te Quede Libre

La Negra Linares

La Negra Linares

3:11

5

Трек Cuidao

Cuidao

La Negra Linares

La Negra Linares

2:50

6

Трек Tarde

Tarde

La Negra Linares

La Negra Linares

3:12

7

Трек Soy Apureña

Soy Apureña

La Negra Linares

La Negra Linares

3:54

8

Трек Soy puro Corazón

Soy puro Corazón

La Negra Linares

La Negra Linares

3:09

9

Трек Dime, dime

Dime, dime

La Negra Linares

La Negra Linares

3:24

10

Трек Brindaremos por él

Brindaremos por él

La Negra Linares

La Negra Linares

4:12

11

Трек Todo en Sueños

Todo en Sueños

La Negra Linares

La Negra Linares

3:56

12

Трек Mentira

Mentira

La Negra Linares

La Negra Linares

4:01

13

Трек Que te Pasa Corazón

Que te Pasa Corazón

La Negra Linares

La Negra Linares

3:24

Информация о правообладателе: SE Music
