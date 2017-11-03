О нас

La Negra Linares

La Negra Linares

Альбом  ·  2017

Sentimientos

#Латинская
La Negra Linares

Артист

La Negra Linares

Релиз Sentimientos

#

Название

Альбом

1

Трек La Tristeza del Corral

La Tristeza del Corral

La Negra Linares

Sentimientos

2:53

2

Трек Cuatro Corazones

Cuatro Corazones

La Negra Linares

Sentimientos

3:50

3

Трек Corazón de Concreto

Corazón de Concreto

La Negra Linares

Sentimientos

3:44

4

Трек Para Todita la Vida

Para Todita la Vida

La Negra Linares

Sentimientos

3:54

5

Трек Niégalo Todo

Niégalo Todo

La Negra Linares

Sentimientos

3:16

6

Трек Murió la Rosa

Murió la Rosa

La Negra Linares

Sentimientos

2:58

7

Трек Llora Corazón

Llora Corazón

La Negra Linares

,

Rogelio Infante

Sentimientos

3:35

8

Трек Son Sentimientos

Son Sentimientos

La Negra Linares

Sentimientos

3:27

9

Трек Los Toros del Folklore

Los Toros del Folklore

La Negra Linares

Sentimientos

4:09

10

Трек Yo no Vendo mi Caballo

Yo no Vendo mi Caballo

La Negra Linares

Sentimientos

4:03

11

Трек No soy tu Esclava

No soy tu Esclava

La Negra Linares

Sentimientos

3:03

12

Трек El Suspiro

El Suspiro

La Negra Linares

Sentimientos

3:00

13

Трек Curandero Juan Simón

Curandero Juan Simón

La Negra Linares

Sentimientos

4:38

14

Трек De que Tamaño me Quieres

De que Tamaño me Quieres

La Negra Linares

Sentimientos

3:44

15

Трек El Alcaraván

El Alcaraván

La Negra Linares

Sentimientos

3:51

16

Трек La Linares

La Linares

La Negra Linares

Sentimientos

5:17

17

Трек Te lo Juro

Te lo Juro

La Negra Linares

Sentimientos

3:38

18

Трек Amor Ajeno

Amor Ajeno

La Negra Linares

Sentimientos

3:15

19

Трек Déjalo ir Corazón

Déjalo ir Corazón

La Negra Linares

Sentimientos

3:11

20

Трек Mi Tristeza

Mi Tristeza

La Negra Linares

Sentimientos

4:01

21

Трек Dile a esa Tipa

Dile a esa Tipa

La Negra Linares

Sentimientos

3:45

Информация о правообладателе: SE Music
