Swingueira das Antigas

Swingueira das Antigas

,

Fantasmão

Альбом  ·  2008

Revolucionário

#Со всего мира
Swingueira das Antigas

Артист

Swingueira das Antigas

Релиз Revolucionário

#

Название

Альбом

1

Трек Abertura

Abertura

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

2:33

2

Трек Kuduro

Kuduro

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

2:46

3

Трек Conceito

Conceito

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

3:00

4

Трек Quebre Igual Negona

Quebre Igual Negona

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

3:20

5

Трек Viola

Viola

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

2:58

6

Трек Selva de Pedra

Selva de Pedra

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

3:30

7

Трек Gaiola

Gaiola

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

3:19

8

Трек Colé Zé Mané

Colé Zé Mané

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

3:01

9

Трек Vou Dar uns Pau

Vou Dar uns Pau

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

3:43

10

Трек Cruz Credo

Cruz Credo

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

4:02

11

Трек Desço a Madeira

Desço a Madeira

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

2:59

12

Трек Ê Que Eu Não Caio

Ê Que Eu Não Caio

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

1:52

13

Трек Mamoeiro

Mamoeiro

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

3:01

14

Трек Veneno Letal

Veneno Letal

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

1:25

15

Трек Covardia

Covardia

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

1:45

16

Трек Contexto

Contexto

Fantasmão

,

Swingueira das Antigas

Revolucionário

4:20

Информация о правообладателе: Fantasmão
