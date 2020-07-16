О нас

Swingueira das Antigas

Swingueira das Antigas

Альбом  ·  2020

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

#Со всего мира
Swingueira das Antigas

Артист

Swingueira das Antigas

Релиз Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

#

Название

Альбом

1

Трек Solteira no Verão (Ao Vivo)

Solteira no Verão (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

2:22

2

Трек Tchuki Tchuki (Ao Vivo)

Tchuki Tchuki (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

3:08

3

Трек Vai Dar em Que (Ao Vivo)

Vai Dar em Que (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

3:47

4

Трек Tome Amor (Ao Vivo)

Tome Amor (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

2:48

5

Трек Ô Papai (Ao Vivo)

Ô Papai (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

2:47

6

Трек Princesinha (Ao Vivo)

Princesinha (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

2:38

7

Трек Suba e Deça (Ao Vivo)

Suba e Deça (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

3:11

8

Трек Corpo Mole (Ao Vivo)

Corpo Mole (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

2:01

9

Трек Toma Vergonha (Ao Vivo)

Toma Vergonha (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

2:06

10

Трек Diana (Ao Vivo)

Diana (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

2:03

11

Трек Ela É Dog (Ao Vivo)

Ela É Dog (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

4:48

12

Трек Manuela (Ao Vivo)

Manuela (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

5:41

13

Трек Mão na Cabeça e Rala (Ao Vivo)

Mão na Cabeça e Rala (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

4:32

14

Трек Quebra Requebra (Ao Vivo)

Quebra Requebra (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

4:19

15

Трек Propaganda (Ao Vivo)

Propaganda (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

2:42

16

Трек Largado as Traças (Ao Vivo)

Largado as Traças (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

1:52

17

Трек Amor da Sua Cama (Ao Vivo)

Amor da Sua Cama (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

3:07

18

Трек Empina e Treme (Ao Vivo)

Empina e Treme (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

1:51

19

Трек Rabetão no Paredão (Ao Vivo)

Rabetão no Paredão (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

1:53

20

Трек Ela É Dog (Ao Vivo)

Ela É Dog (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

1:23

21

Трек Solteira no Verão (Ao Vivo)

Solteira no Verão (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

4:10

22

Трек Diana Voltou (Ao Vivo)

Diana Voltou (Ao Vivo)

Swingueira das Antigas

Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem

3:09

Информация о правообладателе: PlayTopMusic Brasil
Волна по релизу
