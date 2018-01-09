О нас

Black Style

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Альбом  ·  2018

Ritmo Louco

Контент 18+

#Со всего мира
Black Style

Артист

Black Style

Релиз Ritmo Louco

#

Название

Альбом

1

Трек O Doce

O Doce

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

3:11

2

Трек Rapadinha

Rapadinha

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

3:00

3

Трек Contraindo

Contraindo

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

2:59

4

Трек Manteguinha

Manteguinha

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

2:53

5

Трек Solta a Putaria

Solta a Putaria

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

1:42

6

Трек Balança o Rabinho

Balança o Rabinho

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

3:09

7

Трек Bunda Que Pula

Bunda Que Pula

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

2:22

8

Трек Toma Que É de Graça / Abcedario da Alegria / Passa Nela

Toma Que É de Graça / Abcedario da Alegria / Passa Nela

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

8:08

9

Трек Amante

Amante

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

3:07

10

Трек Piriquita

Piriquita

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

1:36

11

Трек Kika

Kika

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

1:48

12

Трек Rala a Tcheca no Chão / Fuca na Cutchuca / Piriguetona /

Rala a Tcheca no Chão / Fuca na Cutchuca / Piriguetona /

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

4:36

13

Трек Vuk Vuk / Dança do Índio / Mama Eu

Vuk Vuk / Dança do Índio / Mama Eu

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

5:27

14

Трек Avatariano / Ketchup / Eu Mato Ela

Avatariano / Ketchup / Eu Mato Ela

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

6:16

15

Трек Maloqueiro

Maloqueiro

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

2:47

16

Трек Vaza Canhão

Vaza Canhão

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

2:57

17

Трек Relaxa na Bica

Relaxa na Bica

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

1:34

18

Трек Senta Senta

Senta Senta

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

2:39

19

Трек Roda Gigante

Roda Gigante

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

2:47

20

Трек Só Vai Dar Bahia

Só Vai Dar Bahia

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Ritmo Louco

1:30

Информация о правообладателе: Roque Bispo | Black Style
