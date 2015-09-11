О нас

Latin Dreams Band

Latin Dreams Band

Альбом  ·  2015

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

#Латинская
Latin Dreams Band

Артист

Latin Dreams Band

Релиз Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

#

Название

Альбом

1

Трек Para Decir Adiós

Para Decir Adiós

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

3:50

2

Трек Desahogo

Desahogo

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

3:47

3

Трек Inolvidable

Inolvidable

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

3:31

4

Трек O Quizás Simplemente Le Regale una Rosa

O Quizás Simplemente Le Regale una Rosa

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

3:58

5

Трек Ay Cariño

Ay Cariño

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

2:57

6

Трек Cama y Mesa

Cama y Mesa

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

4:14

7

Трек La Incondicional

La Incondicional

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

4:01

8

Трек Fuiste Mía un Verano

Fuiste Mía un Verano

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

3:35

9

Трек Por Qué Te Tengo Que Olvidar

Por Qué Te Tengo Que Olvidar

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

2:55

10

Трек Mi Querido, Mi Viejo, Mi Amigo

Mi Querido, Mi Viejo, Mi Amigo

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

4:42

11

Трек Por Debajo de la Mesa

Por Debajo de la Mesa

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

2:11

12

Трек Ella Ya Me Olvido, Yo la Recuerdo Ahora

Ella Ya Me Olvido, Yo la Recuerdo Ahora

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: José Feliciano, Roberto Carlos, Luis Miguel & Leonardo Favio

4:32

Информация о правообладателе: Music MGP
