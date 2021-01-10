Информация о правообладателе: Music MGP
Альбом · 2021
Armando Manzanero In Memoriam (1935/2020)
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Armando Manzanero In Memoriam (1935/2020)2021 · Альбом · Rafael Méndez
Rafael Mendez: The World's Greatest Trumpet Virtuoso2019 · Альбом · Rafael Méndez
Bewitched2018 · Альбом · Rafael Méndez
Hora Staccato2015 · Сингл · Rafael Méndez
Rafael Méndez2015 · Альбом · Rafael Méndez
Trumpet & Spanish Guitar2014 · Альбом · Rafael Méndez
Manzanero & Juan Gabriel en Trompeta2013 · Альбом · Rafael Méndez
Trumpet Magic1998 · Альбом · Rafael Méndez
The Legendary Trumpet Virtuosity Of Rafael Mendez Volume 11995 · Альбом · Rafael Méndez
Con Mariachi1994 · Альбом · Rafael Méndez
The Trumpet Magic Of Rafael Mendez1961 · Альбом · Rafael Méndez
The Singing Trumpet1959 · Альбом · Rafael Méndez
Trumpet Extraordinary1957 · Альбом · Rafael Méndez