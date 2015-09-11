О нас

Latin Dreams Band

Latin Dreams Band

Альбом  ·  2015

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

#Поп
Latin Dreams Band

Артист

Latin Dreams Band

Релиз Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

#

Название

Альбом

1

Трек La Incondicional

La Incondicional

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

4:01

2

Трек Déjame Llorar

Déjame Llorar

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

4:18

3

Трек No Me Platiques Más

No Me Platiques Más

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

2:06

4

Трек Tan Enamorado

Tan Enamorado

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

3:52

5

Трек Miénteme

Miénteme

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

2:48

6

Трек Me Va a Extrañar

Me Va a Extrañar

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

4:17

7

Трек Inolvidable

Inolvidable

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

3:31

8

Трек El Poder de Tu Amor

El Poder de Tu Amor

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

3:11

9

Трек Por Debajo de la Mesa

Por Debajo de la Mesa

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

2:11

10

Трек Yo Sin Ti

Yo Sin Ti

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

3:16

11

Трек No Culpes a la Noche

No Culpes a la Noche

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

1:42

12

Трек Quisiera

Quisiera

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

3:17

13

Трек La Puerta

La Puerta

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

2:01

14

Трек Soy Tuyo

Soy Tuyo

Latin Dreams Band

Al Fin Juntos!: Luis Miguel & Ricardo Montaner

3:33

Информация о правообладателе: Music MGP
