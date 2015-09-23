О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Latin Dreams Band

Latin Dreams Band

Альбом  ·  2015

Abrazando Boleros, Vol.2

#Латинская
Latin Dreams Band

Артист

Latin Dreams Band

Релиз Abrazando Boleros, Vol.2

#

Название

Альбом

1

La Puerta / La Barca / Mucho Corazón

La Puerta / La Barca / Mucho Corazón

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

5:49

2

Encadenados

Encadenados

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

4:03

3

Mi Delirio

Mi Delirio

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

4:30

4

Vanidad

Vanidad

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

3:21

5

Vuélveme a Querer

Vuélveme a Querer

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

4:37

6

Sabrás Que Te Quiero

Sabrás Que Te Quiero

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

3:35

7

Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tú Me Quieras

Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tú Me Quieras

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

4:24

8

Total

Total

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

3:35

9

Así Fue

Así Fue

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

4:40

10

El Ciego

El Ciego

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

2:10

11

Amar y Vivir

Amar y Vivir

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

3:40

12

Dos Amores

Dos Amores

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

3:21

13

Cuando Estoy Contigo / Te Esperaré / Esta Tarde Vi Llover

Cuando Estoy Contigo / Te Esperaré / Esta Tarde Vi Llover

Latin Dreams Band

Abrazando Boleros, Vol.2

4:33

Información sobre правообладателе: Music MGP
