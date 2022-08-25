О нас

Master Sonu

Teena Parveen

Альбом  ·  2022

Khwaja Hain Ajmer Ke Wali

1

Трек Aisi Inayat Mujh Pe Khwaja Piyan Ho

Aisi Inayat Mujh Pe Khwaja Piyan Ho

Teena Parveen

,

Master Sonu

Khwaja Hain Ajmer Ke Wali

7:07

2

Трек Chalo Ji Mela Aya Hain Khwaja Ne Bulaya Hain

Chalo Ji Mela Aya Hain Khwaja Ne Bulaya Hain

Teena Parveen

,

Master Sonu

Khwaja Hain Ajmer Ke Wali

9:04

3

Трек Jo Bhi Unke Roze Par Aata Hain Jata Hain

Jo Bhi Unke Roze Par Aata Hain Jata Hain

Teena Parveen

,

Master Sonu

Khwaja Hain Ajmer Ke Wali

9:34

4

Трек Khwaja Mere Khwaja

Khwaja Mere Khwaja

Teena Parveen

,

Master Sonu

Khwaja Hain Ajmer Ke Wali

7:08

5

Трек Khwaja Tumhri Badi Shan-Shan Hain

Khwaja Tumhri Badi Shan-Shan Hain

Teena Parveen

,

Master Sonu

Khwaja Hain Ajmer Ke Wali

7:04

6

Трек Rahmat Wali Barakat Wali Vo Khwaja Ki Nagariya

Rahmat Wali Barakat Wali Vo Khwaja Ki Nagariya

Teena Parveen

,

Master Sonu

Khwaja Hain Ajmer Ke Wali

7:12

7

Трек Roze Ka Manzar Hain Kya Pyara-Pyara

Roze Ka Manzar Hain Kya Pyara-Pyara

Teena Parveen

,

Master Sonu

Khwaja Hain Ajmer Ke Wali

9:08

8

Трек Roze Ki Ye Jalia

Roze Ki Ye Jalia

Teena Parveen

,

Master Sonu

Khwaja Hain Ajmer Ke Wali

7:09

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
