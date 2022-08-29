О нас

Master Sonu

Master Sonu

,

Teena Parveen

Альбом  ·  2022

Waris Pak Kismat Chamka Do

#Со всего мира
Master Sonu

Артист

Master Sonu

Релиз Waris Pak Kismat Chamka Do

#

Название

Альбом

1

Трек Chal Diwani Chal Waris Se Mil

Chal Diwani Chal Waris Se Mil

Teena Parveen

,

Master Sonu

Waris Pak Kismat Chamka Do

6:23

2

Трек Chal Ke Dekho Deva Nagari

Chal Ke Dekho Deva Nagari

Teena Parveen

,

Master Sonu

Waris Pak Kismat Chamka Do

5:08

3

Трек Chalo Chalo Tum Bhi Chalo

Chalo Chalo Tum Bhi Chalo

Teena Parveen

,

Master Sonu

Waris Pak Kismat Chamka Do

6:05

4

Трек Jab Maine Pukara Sari Bala Tali Hain

Jab Maine Pukara Sari Bala Tali Hain

Teena Parveen

,

Master Sonu

Waris Pak Kismat Chamka Do

6:13

5

Трек Mere Jaan Aan Hain Waris

Mere Jaan Aan Hain Waris

Teena Parveen

,

Master Sonu

Waris Pak Kismat Chamka Do

7:37

6

Трек Nache Chhama-Chham

Nache Chhama-Chham

Teena Parveen

,

Master Sonu

Waris Pak Kismat Chamka Do

8:10

7

Трек Nisiba Chamka Diya

Nisiba Chamka Diya

Teena Parveen

,

Master Sonu

Waris Pak Kismat Chamka Do

6:49

8

Трек Phoot-Phoot Roti Hu Tanahai Me

Phoot-Phoot Roti Hu Tanahai Me

Teena Parveen

,

Master Sonu

Waris Pak Kismat Chamka Do

6:49

9

Трек Salam-Namaste

Salam-Namaste

Teena Parveen

,

Master Sonu

Waris Pak Kismat Chamka Do

6:30

10

Трек Shaughat Ke Din Aye

Shaughat Ke Din Aye

Teena Parveen

,

Master Sonu

Waris Pak Kismat Chamka Do

6:47

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
