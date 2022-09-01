О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dushmano Ke Nazaro Se
Dushmano Ke Nazaro Se2023 · Сингл · Master Sonu
Релиз Wajahe Takhleeq E Alam
Wajahe Takhleeq E Alam2023 · Сингл · Master Sonu
Релиз Mera Lal Bemisal
Mera Lal Bemisal2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Khwaja Piyan Ke Angan Me
Khwaja Piyan Ke Angan Me2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Waris Pak Kismat Chamka Do
Waris Pak Kismat Chamka Do2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Sabir Piyan Ke Angan Me
Sabir Piyan Ke Angan Me2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Khwaja Piya Ke Angan Me
Khwaja Piya Ke Angan Me2022 · Альбом · Asad Irfan
Релиз Khwaja Hain Ajmer Ke Wali
Khwaja Hain Ajmer Ke Wali2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Karam Farmana
Karam Farmana2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Khwaja Ji Meri Kismat Ko Chamka Do
Khwaja Ji Meri Kismat Ko Chamka Do2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Ajmer Ane Ki Tamanna Hain
Ajmer Ane Ki Tamanna Hain2022 · Альбом · Teena Parveen Sonu
Релиз Ammi Ajmer Dikha Do
Ammi Ajmer Dikha Do2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Yahi Khyaal Kayi Din Se Aa Raha Hai Mujhe
Yahi Khyaal Kayi Din Se Aa Raha Hai Mujhe2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Tarif Mohammad Ke Naam Ki
Tarif Mohammad Ke Naam Ki2021 · Альбом · Master Sonu

Похожие артисты

Master Sonu
Артист

Master Sonu

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож