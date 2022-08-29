О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ek Shakh
Ek Shakh2023 · Сингл · Teena Parveen
Релиз Hale Dil Mustafa Se Kahein
Hale Dil Mustafa Se Kahein2023 · Сингл · Teena Parveen
Релиз Tere Mere Pyar Ki Mach Gayi Bhoom
Tere Mere Pyar Ki Mach Gayi Bhoom2022 · Альбом · Asif
Релиз Khwaja Piyan Ke Angan Me
Khwaja Piyan Ke Angan Me2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Waris Pak Kismat Chamka Do
Waris Pak Kismat Chamka Do2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Waseela Mere Sabir Ka
Waseela Mere Sabir Ka2022 · Альбом · Teena Parveen
Релиз Tauhafa Hain Nayab Humara
Tauhafa Hain Nayab Humara2022 · Альбом · Tasleem
Релиз Tu Meri Dil Ruba Hain
Tu Meri Dil Ruba Hain2022 · Альбом · Teena Parveen
Релиз Salam Namaste
Salam Namaste2022 · Альбом · Teena Parveen
Релиз Vo Chand Dikha Ramzan Ka
Vo Chand Dikha Ramzan Ka2022 · Альбом · Haji Taslim
Релиз Shah Waris Ali Piyan
Shah Waris Ali Piyan2022 · Альбом · Teena Parveen
Релиз Sabir Piyan Ke Angan Me
Sabir Piyan Ke Angan Me2022 · Альбом · Master Sonu
Релиз Sabir Pak Chakka Jaam
Sabir Pak Chakka Jaam2022 · Альбом · Teena Parveen
Релиз Ramzan Ka Tauhafa
Ramzan Ka Tauhafa2022 · Альбом · Tasleem Asif

Teena Parveen
Teena Parveen

