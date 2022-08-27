О нас

Tasleem Asif

Tasleem Asif

,

Teena Parveen

Альбом  ·  2022

Ramzan Ka Tauhafa

#Со всего мира
Tasleem Asif

Артист

Tasleem Asif

Релиз Ramzan Ka Tauhafa

#

Название

Альбом

1

Трек Barasti Hain Rahmat Ramzan Me

Barasti Hain Rahmat Ramzan Me

Teena Parveen

,

Tasleem Asif

Ramzan Ka Tauhafa

8:56

2

Трек Karle Irada Faaz Khale

Karle Irada Faaz Khale

Teena Parveen

,

Tasleem Asif

Ramzan Ka Tauhafa

6:35

3

Трек Khuda Ka Hain Tauhfa Mahe-Syam

Khuda Ka Hain Tauhfa Mahe-Syam

Teena Parveen

,

Tasleem Asif

Ramzan Ka Tauhafa

5:44

4

Трек Nazar Ate Hain Momin Magan Magan

Nazar Ate Hain Momin Magan Magan

Teena Parveen

,

Tasleem Asif

Ramzan Ka Tauhafa

5:45

5

Трек Nikala Vo Chand Dekho Aya Mahe Ramzan

Nikala Vo Chand Dekho Aya Mahe Ramzan

Teena Parveen

,

Tasleem Asif

Ramzan Ka Tauhafa

6:22

6

Трек Rab Ko Razi Karege

Rab Ko Razi Karege

Teena Parveen

,

Tasleem Asif

Ramzan Ka Tauhafa

4:40

7

Трек Ramzan Aisi Koi Rat Nahi Hoti Jisme Noor Ki Haq Ki Bat Nahi Hoti

Ramzan Aisi Koi Rat Nahi Hoti Jisme Noor Ki Haq Ki Bat Nahi Hoti

Teena Parveen

,

Tasleem Asif

Ramzan Ka Tauhafa

7:56

8

Трек Ye Din Ramzan Ke Hain

Ye Din Ramzan Ke Hain

Teena Parveen

,

Tasleem Asif

Ramzan Ka Tauhafa

8:12

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
