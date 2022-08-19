О нас

Petr Novák

Petr Novák

Альбом  ·  2022

Singly 1967-1976

#Поп
Petr Novák

Артист

Petr Novák

Релиз Singly 1967-1976

#

Название

Альбом

1

Трек Já budu chodit po špičkách

Já budu chodit po špičkách

Petr Novák

Singly 1967-1976

2:20

2

Трек Povídej

Povídej

Petr Novák

Singly 1967-1976

2:06

3

Трек Náhrobní kámen

Náhrobní kámen

Petr Novák

Singly 1967-1976

3:52

4

Трек Až ty a já

Až ty a já

Petr Novák

,

Lilka Ročáková

Singly 1967-1976

4:18

5

Трек Pokoj č. 26

Pokoj č. 26

Petr Novák

Singly 1967-1976

2:32

6

Трек Lež bláznivého básníka

Lež bláznivého básníka

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

2:36

7

Трек Toreador se nesmí bát

Toreador se nesmí bát

Petr Novák

Singly 1967-1976

2:46

8

Трек Řekni proč pláčeš

Řekni proč pláčeš

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

2:51

9

Трек Stůj

Stůj

Petr Novák

Singly 1967-1976

4:05

10

Трек Dívky z perel

Dívky z perel

Petr Novák

Singly 1967-1976

2:38

11

Трек Den štěstí

Den štěstí

Petr Novák

Singly 1967-1976

3:25

12

Трек Když padají skály

Když padají skály

Petr Novák

Singly 1967-1976

2:53

13

Трек Zlá chvíle

Zlá chvíle

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

4:07

14

Трек Uteč dřív, než přijdu k vám

Uteč dřív, než přijdu k vám

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

2:09

15

Трек Bezhlavý rytíř

Bezhlavý rytíř

Petr Novák

Singly 1967-1976

3:42

16

Трек Jdi dál

Jdi dál

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

3:15

17

Трек Dětský oči

Dětský oči

Petr Novák

Singly 1967-1976

4:07

18

Трек Já

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

3:40

19

Трек Esther

Esther

Petr Novák

Singly 1967-1976

5:00

20

Трек Kde ticho umírá

Kde ticho umírá

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

8:08

21

Трек Ostrov dětských snů

Ostrov dětských snů

Petr Novák

Singly 1967-1976

3:32

22

Трек V říši pohádek

V říši pohádek

Petr Novák

Singly 1967-1976

3:50

23

Трек Mořský racek

Mořský racek

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

2:58

24

Трек Vyrušen ze spaní

Vyrušen ze spaní

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

2:53

25

Трек Happy End

Happy End

Petr Novák

Singly 1967-1976

2:56

26

Трек Noční bouře

Noční bouře

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

3:56

27

Трек Jarní den

Jarní den

Petr Novák

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

1:52

28

Трек Zahrada za domem

Zahrada za domem

Petr Novák

Singly 1967-1976

3:30

29

Трек Krásná dívka

Krásná dívka

Petr Novák

,

Jazzinky

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

4:00

30

Трек Nejstarší automobil

Nejstarší automobil

Petr Novák

,

Jazzinky

,

George & Beatovens

Singly 1967-1976

2:37

31

Трек A já tě vítám

A já tě vítám

Petr Novák

Singly 1967-1976

4:16

32

Трек Ze všech nejkrásnější

Ze všech nejkrásnější

Petr Novák

Singly 1967-1976

4:19

33

Трек Každý rok je máj

Každý rok je máj

Petr Novák

Singly 1967-1976

4:09

34

Трек A ty víš, že se vrátí

A ty víš, že se vrátí

Petr Novák

,

Věra Mazánková

Singly 1967-1976

2:41

35

Трек V klubu Vesmír všichni tančí

V klubu Vesmír všichni tančí

Petr Novák

,

Věra Mazánková

Singly 1967-1976

3:15

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
