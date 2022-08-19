О нас

Petr Novák

Petr Novák

Альбом  ·  2022

Singly 1978-1987

#Поп
Petr Novák

Артист

Petr Novák

Релиз Singly 1978-1987

#

Название

Альбом

1

Трек Co je to láska

Co je to láska

Petr Novák

,

Věra Wajsarová

Singly 1978-1987

2:26

2

Трек Všichni jdou za láskou

Všichni jdou za láskou

Petr Novák

,

Věra Wajsarová

Singly 1978-1987

4:44

3

Трек Proč muže lákají skály

Proč muže lákají skály

Petr Novák

Singly 1978-1987

3:03

4

Трек Děvče z krásných začátků

Děvče z krásných začátků

Petr Novák

Singly 1978-1987

2:59

5

Трек Klaunova zpověď

Klaunova zpověď

Petr Novák

,

Skupina G & B

Singly 1978-1987

4:44

6

Трек Dětský oči

Dětský oči

Petr Novák

Singly 1978-1987

4:11

7

Трек Život můj šel dál

Život můj šel dál

Petr Novák

Singly 1978-1987

2:59

8

Трек Sladké trápení

Sladké trápení

Petr Novák

Singly 1978-1987

3:23

9

Трек Holka s bílou halenou

Holka s bílou halenou

Petr Novák

Singly 1978-1987

2:47

10

Трек Mládě

Mládě

Petr Novák

,

Oldřich Wajsar

,

George & Beatovens

Singly 1978-1987

2:47

11

Трек Když se stmívá

Když se stmívá

Petr Novák

Singly 1978-1987

2:48

12

Трек Ahoj, čtrnáctiletá

Ahoj, čtrnáctiletá

Petr Novák

Singly 1978-1987

3:17

13

Трек Taxikář

Taxikář

Petr Novák

Singly 1978-1987

3:13

14

Трек Dej mi čas

Dej mi čas

Petr Novák

,

Ladislav Klein

,

George & Beatovens

Singly 1978-1987

2:34

15

Трек Málo jsem tě znal

Málo jsem tě znal

Petr Novák

,

Ladislav Klein

,

George & Beatovens

Singly 1978-1987

3:28

16

Трек Chci tě mít

Chci tě mít

Petr Novák

Singly 1978-1987

3:55

17

Трек Svítíš

Svítíš

Petr Novák

,

Ladislav Klein

,

Skupina G & B

Singly 1978-1987

4:24

18

Трек Jak mi sbohem dát

Jak mi sbohem dát

Petr Novák

Singly 1978-1987

3:41

19

Трек Svět a nesvět

Svět a nesvět

Petr Novák

Singly 1978-1987

4:35

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
