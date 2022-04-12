О нас

Petr Novák

Petr Novák

,

Vaclav Neckar

Альбом  ·  2022

Sázej dál na lásku

#Поп
Petr Novák

Артист

Petr Novák

Релиз Sázej dál na lásku

#

Название

Альбом

1

Трек Píseň o holubech

Píseň o holubech

Vaclav Neckar

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

2:14

2

Трек Píseň o cti

Píseň o cti

Petr Novák

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

3:09

3

Трек Píseň o prodejnosti lidí

Píseň o prodejnosti lidí

Antonín Kaška

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

2:13

4

Трек To Hlavní Je ...

To Hlavní Je ...

Petr Novák

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

4:22

5

Трек Sázej dál na lásku

Sázej dál na lásku

Vaclav Neckar

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

2:22

6

Трек Víš co...?

Víš co...?

Vladimír Štefl

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

4:30

7

Трек Zpívání pro život

Zpívání pro život

Ludmila Podubecká

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

5:12

8

Трек Čekání na Godota

Čekání na Godota

Vaclav Neckar

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

3:00

9

Трек Ahasverův pláč

Ahasverův pláč

Petr Přibyl

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

6:26

10

Трек Má lásko mladá

Má lásko mladá

Vaclav Neckar

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

1:40

11

Трек Nějak se vytrácíš, má lásko (Tak život nádobě se podobá)

Nějak se vytrácíš, má lásko (Tak život nádobě se podobá)

Petr Přibyl

Sázej dál na lásku

4:22

12

Трек Píseň pro vánočního františka (Postludium)

Píseň pro vánočního františka (Postludium)

Vaclav Neckar

,

Studiová skupina Petra Přibyla

Sázej dál na lásku

4:33

Информация о правообладателе: AVIK
