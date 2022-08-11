О нас

Геннадий Нерсесян

Геннадий Нерсесян

Альбом  ·  2022

Я встретил розу

#Поп-рок

2 лайка

Геннадий Нерсесян

Артист

Геннадий Нерсесян

Релиз Я встретил розу

#

Название

Альбом

1

Трек Не молчи

Не молчи

Геннадий Нерсесян

Я встретил розу

5:11

2

Трек Арменикенд

Арменикенд

Геннадий Нерсесян

Я встретил розу

4:34

3

Трек Плач свечей

Плач свечей

Геннадий Нерсесян

Я встретил розу

4:02

4

Трек Я встретил розу

Я встретил розу

Геннадий Нерсесян

Я встретил розу

4:53

5

Трек Бессаме мучо

Бессаме мучо

Геннадий Нерсесян

Я встретил розу

3:35

6

Трек Шалахо

Шалахо

Геннадий Нерсесян

Я встретил розу

4:01

7

Трек На свидание

На свидание

Геннадий Нерсесян

Я встретил розу

5:22

8

Трек Лилия

Лилия

Геннадий Нерсесян

Я встретил розу

3:29

9

Трек Ангелина

Ангелина

Геннадий Нерсесян

Я встретил розу

3:45

10

Трек Крутись рулетка

Крутись рулетка

Геннадий Нерсесян

Я встретил розу

5:55

Информация о правообладателе: Геннадий Нерсесян
