Геннадий Нерсесян

Геннадий Нерсесян

Альбом  ·  2022

Девочка джан

#Поп-рок
Геннадий Нерсесян

Артист

Геннадий Нерсесян

Релиз Девочка джан

#

Название

Альбом

1

Трек Девочка джан

Девочка джан

Геннадий Нерсесян

Девочка джан

3:34

2

Трек Свадьба

Свадьба

Геннадий Нерсесян

Девочка джан

2:57

3

Трек Где же ты любовь

Где же ты любовь

Геннадий Нерсесян

Девочка джан

5:33

4

Трек День рождение

День рождение

Геннадий Нерсесян

Девочка джан

3:11

5

Трек Доля воровская

Доля воровская

Геннадий Нерсесян

Девочка джан

6:00

6

Трек Серая юбка

Серая юбка

Геннадий Нерсесян

Девочка джан

5:17

7

Трек Лопаты

Лопаты

Геннадий Нерсесян

Девочка джан

5:31

8

Трек Цыган

Цыган

Геннадий Нерсесян

Девочка джан

3:39

Информация о правообладателе: Геннадий Нерсесян
