Пограничная Амбразура

Пограничная Амбразура

Альбом  ·  2022

Melancholia Tomorrow

#Рок
Пограничная Амбразура

Артист

Пограничная Амбразура

Релиз Melancholia Tomorrow

#

Название

Альбом

1

Трек Бывает (Случается)

Бывает (Случается)

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

2:55

2

Трек Проклятие

Проклятие

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

2:50

3

Трек Летний сон

Летний сон

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

4:00

4

Трек Место для жизни

Место для жизни

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

2:57

5

Трек Не взаимность

Не взаимность

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

3:18

6

Трек Ты не научишься

Ты не научишься

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

3:08

7

Трек Не понимание

Не понимание

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

2:42

8

Трек По жд путям

По жд путям

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

3:10

9

Трек Одному не так одиноко

Одному не так одиноко

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

4:03

10

Трек Рефлексия

Рефлексия

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

4:00

11

Трек Самовырождение

Самовырождение

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

3:45

12

Трек Меня нет

Меня нет

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

3:00

13

Трек Melancholia Tomorrow

Melancholia Tomorrow

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

2:27

14

Трек Жить

Жить

Пограничная Амбразура

Melancholia Tomorrow

1:48

Информация о правообладателе: Dead-Records
