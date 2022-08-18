О нас

Пограничная Амбразура

Пограничная Амбразура

Альбом  ·  2022

Melancholia Now

#Альтернативный рок
Пограничная Амбразура

Артист

Пограничная Амбразура

Релиз Melancholia Now

#

Название

Альбом

1

Трек Вчера

Вчера

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

3:35

2

Трек Последняя весна панков

Последняя весна панков

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

3:45

3

Трек Там нет ничего необычного

Там нет ничего необычного

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

1:23

4

Трек По краю всё ходил

По краю всё ходил

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

4:00

5

Трек Под моим окном дети искали закладку

Под моим окном дети искали закладку

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

1:19

6

Трек Сайлент хилл

Сайлент хилл

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

2:25

7

Трек На заре и конец света

На заре и конец света

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

2:45

8

Трек Моё настроенье пахнет как скунс

Моё настроенье пахнет как скунс

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

3:35

9

Трек Она красивая

Она красивая

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

3:00

10

Трек Рассуждения

Рассуждения

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

2:52

11

Трек Луч света

Луч света

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

3:25

12

Трек Атака Христа Спасителя

Атака Христа Спасителя

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

2:50

13

Трек Melancholia Now

Melancholia Now

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

3:20

14

Трек Не надо плакать верить ждать

Не надо плакать верить ждать

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

3:00

15

Трек Совсем ничего не осталось

Совсем ничего не осталось

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

1:03

16

Трек Воспоминания

Воспоминания

Пограничная Амбразура

Melancholia Now

2:45

Информация о правообладателе: Dead-Records
