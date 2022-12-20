О нас

Пограничная Амбразура

Пограничная Амбразура

Альбом  ·  2022

The Best of Two Years

#Рок
Пограничная Амбразура

Артист

Пограничная Амбразура

Релиз The Best of Two Years

#

Название

Альбом

1

Трек Не понятно ваще

Не понятно ваще

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

3:05

2

Трек Ты смотришь в небо

Ты смотришь в небо

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:25

3

Трек На заре и конец света

На заре и конец света

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:45

4

Трек Настя любит панк

Настя любит панк

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

1:50

5

Трек Никому не должен

Никому не должен

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:20

6

Трек Если бы я не проснулся завтра

Если бы я не проснулся завтра

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:55

7

Трек Продали страну

Продали страну

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:05

8

Трек Последняя весна

Последняя весна

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

3:45

9

Трек Мне тошно в вашей яме

Мне тошно в вашей яме

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

1:44

10

Трек Цветы расцветут

Цветы расцветут

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

3:15

11

Трек Радиоактивное захоронение

Радиоактивное захоронение

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:15

12

Трек Голографический воробей

Голографический воробей

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:45

13

Трек Не про войну

Не про войну

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:45

14

Трек Проклятье

Проклятье

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:50

15

Трек На осколках мироздания

На осколках мироздания

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:39

16

Трек Случается

Случается

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:55

17

Трек Жить

Жить

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

1:48

18

Трек Если не хочется жить

Если не хочется жить

Пограничная Амбразура

The Best of Two Years

2:55

