О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mädchenchor Hannover

Mädchenchor Hannover

,

Chiara Margarita Cozzolani

,

Maria Xaveria Perucona

и 

ещё 2

Сингл  ·  2008

Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)

#Классическая

1 лайк

Mädchenchor Hannover

Артист

Mädchenchor Hannover

Релиз Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)

#

Название

Альбом

1

Трек Gaude plaude

Gaude plaude

Mädchenchor Hannover

,

Hannoversche Hofkapelle

,

Gudrun Schröfel

Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)

5:12

2

Трек Confitebor tibi Domine

Confitebor tibi Domine

Mädchenchor Hannover

,

Hannoversche Hofkapelle

,

Gudrun Schröfel

Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)

8:50

3

Трек O superbi mundi machina

O superbi mundi machina

Mädchenchor Hannover

,

Hannoversche Hofkapelle

,

Gudrun Schröfel

Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)

4:17

4

Трек Laudate pueri

Laudate pueri

Mädchenchor Hannover

,

Hannoversche Hofkapelle

,

Gudrun Schröfel

Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)

7:25

5

Трек Quis audivit unquam taler

Quis audivit unquam taler

Mädchenchor Hannover

,

Hannoversche Hofkapelle

,

Gudrun Schröfel

Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)

6:17

6

Трек Beatus vir qui timet Dominum

Beatus vir qui timet Dominum

Mädchenchor Hannover

,

Hannoversche Hofkapelle

,

Gudrun Schröfel

Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)

11:09

7

Трек Gloria in altissimis Deo

Gloria in altissimis Deo

Mädchenchor Hannover

,

Hannoversche Hofkapelle

,

Gudrun Schröfel

Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)

4:23

8

Трек Dixit Dominus

Dixit Dominus

Mädchenchor Hannover

,

Hannoversche Hofkapelle

,

Gudrun Schröfel

Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)

11:11

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Lera Auerbach: Galgenlieder XII. Denkmalswunsch
Lera Auerbach: Galgenlieder XII. Denkmalswunsch2024 · Сингл · Rascher Saxophone Quartet
Релиз Lera Auerbach: Galgenlieder I. Das Ästhetische Wiesel
Lera Auerbach: Galgenlieder I. Das Ästhetische Wiesel2024 · Сингл · Rascher Saxophone Quartet
Релиз Benjamin Britten: Children's Crusade / A Ceremony of Carols
Benjamin Britten: Children's Crusade / A Ceremony of Carols2015 · Сингл · Ensemble S
Релиз Messen für Frauenchor
Messen für Frauenchor2013 · Альбом · Ulfert Smidt
Релиз Andreas N. Tarkmann: Didos Geheimnis (Dido's secret)
Andreas N. Tarkmann: Didos Geheimnis (Dido's secret)2013 · Сингл · Andrea Schnaus-Jantzen
Релиз André Caplet: Le Miroir de Jésus
André Caplet: Le Miroir de Jésus2012 · Сингл · Esther Bertram
Релиз Sacred Vocal Music from Wolfenbüttel (Verklingend und ewig)
Sacred Vocal Music from Wolfenbüttel (Verklingend und ewig)2011 · Сингл · Jacobus Peetrinus
Релиз Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr
Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr2009 · Сингл · Camerata Vocale Hannover
Релиз Carl Orff: Carmina Burana
Carl Orff: Carmina Burana2008 · Сингл · NDR Radiophilharmonie
Релиз Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)
Maria Xaveria Perucona & Chiara Margarita Cozzolani: Psalmen und Motetten aus italienischen Konventen (Gaude, Plaude!)2008 · Сингл · Mädchenchor Hannover
Релиз Kaleidoskop
Kaleidoskop1993 · Альбом · Mädchenchor Hannover
Релиз Jakobs Stern ist aufgegangen. Weihnachtliche Chormusik
Jakobs Stern ist aufgegangen. Weihnachtliche Chormusik1992 · Альбом · Mädchenchor Hannover
Релиз Britten, Herzogenberg, Eben
Britten, Herzogenberg, Eben1990 · Альбом · Mädchenchor Hannover

Похожие альбомы

Релиз Bonifazio Graziani: Vespro della Beata Vergine
Bonifazio Graziani: Vespro della Beata Vergine2019 · Альбом · la festa musicale
Релиз The Magic of Christmas
The Magic of Christmas1994 · Альбом · Various Artists
Релиз Die 150 schonsten Volkslieder
Die 150 schonsten Volkslieder2011 · Альбом · Various Artists
Релиз Bach: Christmas Oratorio, BWV 248
Bach: Christmas Oratorio, BWV 2482006 · Сингл · Collegium St. Emmeram
Релиз Gran Colección De Música Navarra Volumen 1 - Compositores E Intérpretes Navarros Música Coral
Gran Colección De Música Navarra Volumen 1 - Compositores E Intérpretes Navarros Música Coral2007 · Альбом · Various Artists
Релиз Noel
Noel1997 · Альбом · Amici Cantores
Релиз Johann Sebastian Bach: Magnificat in D-Dur (BWV 243) / Motetten BWV 225, BWV 227, BWV 229
Johann Sebastian Bach: Magnificat in D-Dur (BWV 243) / Motetten BWV 225, BWV 227, BWV 2291999 · Сингл · Rebecca Martin
Релиз Brahms: Liebeslieder Waltzes & Evening Songs
Brahms: Liebeslieder Waltzes & Evening Songs1993 · Альбом · Robert Shaw
Релиз Brahms / Mendelssohn
Brahms / Mendelssohn2023 · Альбом · Paweł Łukaszewski
Релиз Die 150 schonsten Volkslieder
Die 150 schonsten Volkslieder2010 · Альбом · Various Artists
Релиз Quotation of Queries: Choral Encounters of Hong Kong, China and the Distant West
Quotation of Queries: Choral Encounters of Hong Kong, China and the Distant West2020 · Альбом · Cantoría Hong Kong
Релиз 2013 Texas Music Educators Association (TMEA): Texas Two-Year College Choral Directors Association All-State Choir
2013 Texas Music Educators Association (TMEA): Texas Two-Year College Choral Directors Association All-State Choir2013 · Альбом · Texas Two Year College All State Choir
Релиз Repertoire for Soprano & Alto Voices, Vol. 4 (Live)
Repertoire for Soprano & Alto Voices, Vol. 4 (Live)2002 · Альбом · Manitou Singers
Релиз Passeggiata - Hadyn, Schubert, Debussy, Badings, etc
Passeggiata - Hadyn, Schubert, Debussy, Badings, etc2000 · Альбом · Lieder Càmera

Похожие артисты

Mädchenchor Hannover
Артист

Mädchenchor Hannover

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож