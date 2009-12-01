Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

Сингл · 2009
1
Kantate "Seid fröhlich und rühmt miteinander": Wie lieblich sind auf den Bergen
1:44
2
Kantate "Seid fröhlich und rühmt miteinander": Nimm doch den Hass aus den Herzen der Menschen
1:53
3
Kantate "Seid fröhlich und rühmt miteinander": Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren
2:22
4
1:12
5
Kantate "Offenbart im Fleisch": Epistel: Paulus, ein Knecht Christi
4:27
6
Kantate "Offenbart im Fleisch": Groß ist, wie jedermann bekennen muss
1:56
7
Kantate "Stern aus Jakob": Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen
2:58
8
Kantate "Stern aus Jakob": Motette: Als Jesus geboren war in Bethlehem
4:02
9
5:01
10
Kantate "Stern aus Jakob": Kommt und lasst uns Christum ehren
3:08
11
Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Gebet: Der du alle Versuchungen durchlitten hast
1:29
12
Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Epistel: Weil wir einen großen Hohenpriester haben
2:39
13
Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Gebet: Haben wollen, was uns nicht zukommt
1:58
14
Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Evangeliums-Motette: Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt
4:49
15
Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Gebet: Warum zwingst du mich, Herr
2:28
16
Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Choral: Befiehl du deine Wege
2:06
17
2:42
18
Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Der Menschensohn ist nicht gekommen
0:27
19
3:35
20
Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Jesus, im Glauben an dich
0:42
21
2:39
22
Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens
1:00
23
2:00
24
Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Bei den Propheten heißt es
0:50
25
2:01
26
Kantate "Was habe ich euch getan?": Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde
3:20
27
Kantate "Was habe ich euch getan?": Ihr Menschen, was habe ich euch getan?
3:26
28
5:24
29
8:07
30
Kantate "Auferstanden ins Wort": Als der Sabbat vergangen war
4:27
31
Kantate "Auferstanden ins Wort": Choral: Wer heimlich Christi Leidem an seinem Leib gespührt
4:54
32
Kantate "Deine Schönheit, Gott": Exordium: Nachdenken darf ich
2:11
33
Kantate "Deine Schönheit, Gott": Choral: Lobe den Herrn, meine Seele!
0:34
34
Kantate "Deine Schönheit, Gott": Ciacona: Gott, du bist schön!
2:49
35
Kantate "Deine Schönheit, Gott": Choral: Lobe den Herrn, meine Seele!, Pt.2
0:35
36
3:44
37
Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Groß bist du Herr
2:22
38
Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Aus dem Evangelium: Ich preise dich, Vater
1:15
39
Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Glaubenslieder - Gnadengabe
2:18
40
Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Aus dem Evangelium: Kommt her zu mir, alle
3:14
41
Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Choral: Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm
2:42
42
0:26
43
Kantate "Was zum Frieden dient": Evangelium: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen
0:16
44
Kantate "Was zum Frieden dient": Ja, wärst du nicht mein Gott
1:54
45
Kantate "Was zum Frieden dient": Evangelium: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit
0:20
46
2:14
47
Kantate "Wen Jesus berührt": Noch sterbend, schon lebend, wen Jesus berührt
4:49
