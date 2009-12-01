О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Camerata Vocale Hannover

Camerata Vocale Hannover

,

Mädchenchor Hannover

,

Capella St. Crucis

и 

ещё 16

Сингл  ·  2009

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

#Классическая

1 лайк

Camerata Vocale Hannover

Артист

Camerata Vocale Hannover

Релиз Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

#

Название

Альбом

1

Трек Kantate "Seid fröhlich und rühmt miteinander": Wie lieblich sind auf den Bergen

Kantate "Seid fröhlich und rühmt miteinander": Wie lieblich sind auf den Bergen

Mädchenchor Hannover

,

Annika Schönwälder

,

Frederike Timmermann

,

Ulfert Smidt

,

Gudrun Schröfel

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

1:44

2

Трек Kantate "Seid fröhlich und rühmt miteinander": Nimm doch den Hass aus den Herzen der Menschen

Kantate "Seid fröhlich und rühmt miteinander": Nimm doch den Hass aus den Herzen der Menschen

Mädchenchor Hannover

,

Annika Schönwälder

,

Frederike Timmermann

,

Ulfert Smidt

,

Gudrun Schröfel

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

1:53

3

Трек Kantate "Seid fröhlich und rühmt miteinander": Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren

Kantate "Seid fröhlich und rühmt miteinander": Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren

Mädchenchor Hannover

,

Annika Schönwälder

,

Frederike Timmermann

,

Ulfert Smidt

,

Gudrun Schröfel

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:22

4

Трек Kantate "Offenbart im Fleisch": Das Wort ward Fleisch

Kantate "Offenbart im Fleisch": Das Wort ward Fleisch

Camerata Vocale Hannover

,

Nils Ole Peters

,

Ulfert Smidt

,

Hans-Dieter Reinecke

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

1:12

5

Трек Kantate "Offenbart im Fleisch": Epistel: Paulus, ein Knecht Christi

Kantate "Offenbart im Fleisch": Epistel: Paulus, ein Knecht Christi

Camerata Vocale Hannover

,

Nils Ole Peters

,

Ulfert Smidt

,

Hans-Dieter Reinecke

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

4:27

6

Трек Kantate "Offenbart im Fleisch": Groß ist, wie jedermann bekennen muss

Kantate "Offenbart im Fleisch": Groß ist, wie jedermann bekennen muss

Camerata Vocale Hannover

,

Nils Ole Peters

,

Ulfert Smidt

,

Hans-Dieter Reinecke

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

1:56

7

Трек Kantate "Stern aus Jakob": Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen

Kantate "Stern aus Jakob": Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen

Knabenchor Hannover

,

Michael Jäckel

,

Kerstin Ingwersen

,

Ulfert Smidt

,

Jörg Breiding

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:58

8

Трек Kantate "Stern aus Jakob": Motette: Als Jesus geboren war in Bethlehem

Kantate "Stern aus Jakob": Motette: Als Jesus geboren war in Bethlehem

Knabenchor Hannover

,

Michael Jäckel

,

Kerstin Ingwersen

,

Ulfert Smidt

,

Jörg Breiding

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

4:02

9

Трек Kantate "Stern aus Jakob": Aria: Schöne Glaubensgeschichte

Kantate "Stern aus Jakob": Aria: Schöne Glaubensgeschichte

Knabenchor Hannover

,

Michael Jäckel

,

Kerstin Ingwersen

,

Ulfert Smidt

,

Jörg Breiding

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

5:01

10

Трек Kantate "Stern aus Jakob": Kommt und lasst uns Christum ehren

Kantate "Stern aus Jakob": Kommt und lasst uns Christum ehren

Knabenchor Hannover

,

Michael Jäckel

,

Kerstin Ingwersen

,

Ulfert Smidt

,

Jörg Breiding

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

3:08

11

Трек Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Gebet: Der du alle Versuchungen durchlitten hast

Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Gebet: Der du alle Versuchungen durchlitten hast

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Johanna Krödel

,

Michael Jäckel

,

Max Schnaus

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

1:29

12

Трек Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Epistel: Weil wir einen großen Hohenpriester haben

Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Epistel: Weil wir einen großen Hohenpriester haben

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Johanna Krödel

,

Michael Jäckel

,

Max Schnaus

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:39

13

Трек Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Gebet: Haben wollen, was uns nicht zukommt

Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Gebet: Haben wollen, was uns nicht zukommt

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Johanna Krödel

,

Michael Jäckel

,

Max Schnaus

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

1:58

14

Трек Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Evangeliums-Motette: Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt

Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Evangeliums-Motette: Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Johanna Krödel

,

Michael Jäckel

,

Max Schnaus

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

4:49

15

Трек Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Gebet: Warum zwingst du mich, Herr

Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Gebet: Warum zwingst du mich, Herr

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Johanna Krödel

,

Michael Jäckel

,

Max Schnaus

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:28

16

Трек Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Choral: Befiehl du deine Wege

Kantate "Dass die Wüste sich wandelt": Choral: Befiehl du deine Wege

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Johanna Krödel

,

Michael Jäckel

,

Max Schnaus

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:06

17

Трек Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Präludium

Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Präludium

Norddeutscher Figuralchor

,

Arndt Schmöle

,

Sonja Wolfram

,

Jörg Wilkening

,

Matthew Sadler

,

Gerhard Zolnhofer

,

Andrea Schneider

,

Stefan Kellner

,

Wolfgang Schneider

,

Ulfert Smidt

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:42

18

Трек Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Der Menschensohn ist nicht gekommen

Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Der Menschensohn ist nicht gekommen

Norddeutscher Figuralchor

,

Arndt Schmöle

,

Sonja Wolfram

,

Jörg Wilkening

,

Matthew Sadler

,

Gerhard Zolnhofer

,

Andrea Schneider

,

Stefan Kellner

,

Wolfgang Schneider

,

Ulfert Smidt

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

0:27

19

Трек Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Interludium 1

Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Interludium 1

Norddeutscher Figuralchor

,

Arndt Schmöle

,

Sonja Wolfram

,

Jörg Wilkening

,

Matthew Sadler

,

Gerhard Zolnhofer

,

Andrea Schneider

,

Stefan Kellner

,

Wolfgang Schneider

,

Ulfert Smidt

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

3:35

20

Трек Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Jesus, im Glauben an dich

Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Jesus, im Glauben an dich

Norddeutscher Figuralchor

,

Arndt Schmöle

,

Sonja Wolfram

,

Jörg Wilkening

,

Matthew Sadler

,

Gerhard Zolnhofer

,

Andrea Schneider

,

Stefan Kellner

,

Wolfgang Schneider

,

Ulfert Smidt

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

0:42

21

Трек Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Interludium 2

Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Interludium 2

Norddeutscher Figuralchor

,

Arndt Schmöle

,

Sonja Wolfram

,

Jörg Wilkening

,

Matthew Sadler

,

Gerhard Zolnhofer

,

Andrea Schneider

,

Stefan Kellner

,

Wolfgang Schneider

,

Ulfert Smidt

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:39

22

Трек Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens

Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens

Norddeutscher Figuralchor

,

Arndt Schmöle

,

Sonja Wolfram

,

Jörg Wilkening

,

Matthew Sadler

,

Gerhard Zolnhofer

,

Andrea Schneider

,

Stefan Kellner

,

Wolfgang Schneider

,

Ulfert Smidt

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

1:00

23

Трек Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Interludium 3

Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Interludium 3

Norddeutscher Figuralchor

,

Arndt Schmöle

,

Sonja Wolfram

,

Jörg Wilkening

,

Matthew Sadler

,

Gerhard Zolnhofer

,

Andrea Schneider

,

Stefan Kellner

,

Wolfgang Schneider

,

Ulfert Smidt

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:00

24

Трек Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Bei den Propheten heißt es

Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Recitando: Bei den Propheten heißt es

Norddeutscher Figuralchor

,

Arndt Schmöle

,

Sonja Wolfram

,

Jörg Wilkening

,

Matthew Sadler

,

Gerhard Zolnhofer

,

Andrea Schneider

,

Stefan Kellner

,

Wolfgang Schneider

,

Ulfert Smidt

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

0:50

25

Трек Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Postludium

Kantate "Er hat Gehorsam gelernt": Postludium

Norddeutscher Figuralchor

,

Arndt Schmöle

,

Sonja Wolfram

,

Jörg Wilkening

,

Matthew Sadler

,

Gerhard Zolnhofer

,

Andrea Schneider

,

Stefan Kellner

,

Wolfgang Schneider

,

Ulfert Smidt

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:01

26

Трек Kantate "Was habe ich euch getan?": Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde

Kantate "Was habe ich euch getan?": Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde

Junges Vokalensemble Hannover

,

Peter-Anton Ling

,

Sebastian Mangold

,

Hakan-Murat Isiklilar

,

Lorenz Luyken

,

Bettina Aust

,

Simon Etzold

,

Klaus-Jürgen Etzold

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

3:20

27

Трек Kantate "Was habe ich euch getan?": Ihr Menschen, was habe ich euch getan?

Kantate "Was habe ich euch getan?": Ihr Menschen, was habe ich euch getan?

Junges Vokalensemble Hannover

,

Peter-Anton Ling

,

Sebastian Mangold

,

Hakan-Murat Isiklilar

,

Lorenz Luyken

,

Bettina Aust

,

Simon Etzold

,

Klaus-Jürgen Etzold

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

3:26

28

Трек Kantate "Was habe ich euch getan?": Du lebtest die Liebe

Kantate "Was habe ich euch getan?": Du lebtest die Liebe

Junges Vokalensemble Hannover

,

Peter-Anton Ling

,

Sebastian Mangold

,

Hakan-Murat Isiklilar

,

Lorenz Luyken

,

Bettina Aust

,

Simon Etzold

,

Klaus-Jürgen Etzold

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

5:24

29

Трек Kantate "Auferstanden ins Wort": Jesus Christus

Kantate "Auferstanden ins Wort": Jesus Christus

Norddeutscher Figuralchor

,

Sonja Wolfram

,

Gesine Frank

,

Florian Lohmann

,

Keno Weber

,

Jörg Straube

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

8:07

30

Трек Kantate "Auferstanden ins Wort": Als der Sabbat vergangen war

Kantate "Auferstanden ins Wort": Als der Sabbat vergangen war

Norddeutscher Figuralchor

,

Sonja Wolfram

,

Gesine Frank

,

Florian Lohmann

,

Keno Weber

,

Jörg Straube

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

4:27

31

Трек Kantate "Auferstanden ins Wort": Choral: Wer heimlich Christi Leidem an seinem Leib gespührt

Kantate "Auferstanden ins Wort": Choral: Wer heimlich Christi Leidem an seinem Leib gespührt

Norddeutscher Figuralchor

,

Sonja Wolfram

,

Gesine Frank

,

Florian Lohmann

,

Keno Weber

,

Jörg Straube

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

4:54

32

Трек Kantate "Deine Schönheit, Gott": Exordium: Nachdenken darf ich

Kantate "Deine Schönheit, Gott": Exordium: Nachdenken darf ich

Bachchor Hannover

,

Ulfert Smidt

,

Jörg Straube

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:11

33

Трек Kantate "Deine Schönheit, Gott": Choral: Lobe den Herrn, meine Seele!

Kantate "Deine Schönheit, Gott": Choral: Lobe den Herrn, meine Seele!

Bachchor Hannover

,

Ulfert Smidt

,

Jörg Straube

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

0:34

34

Трек Kantate "Deine Schönheit, Gott": Ciacona: Gott, du bist schön!

Kantate "Deine Schönheit, Gott": Ciacona: Gott, du bist schön!

Bachchor Hannover

,

Ulfert Smidt

,

Jörg Straube

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:49

35

Трек Kantate "Deine Schönheit, Gott": Choral: Lobe den Herrn, meine Seele!, Pt.2

Kantate "Deine Schönheit, Gott": Choral: Lobe den Herrn, meine Seele!, Pt.2

Bachchor Hannover

,

Ulfert Smidt

,

Jörg Straube

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

0:35

36

Трек Kantate "Deine Schönheit, Gott": Exodus: Ach, denk ich

Kantate "Deine Schönheit, Gott": Exodus: Ach, denk ich

Bachchor Hannover

,

Ulfert Smidt

,

Jörg Straube

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

3:44

37

Трек Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Groß bist du Herr

Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Groß bist du Herr

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Michael Jäckel

,

Amely Preuten

,

Karoline Steidl

,

Iris Maron

,

Esther Jasmin Becker

,

Christoph Harer

,

Sven-Holger Philippsen

,

Bettina Schüssler

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:22

38

Трек Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Aus dem Evangelium: Ich preise dich, Vater

Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Aus dem Evangelium: Ich preise dich, Vater

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Michael Jäckel

,

Amely Preuten

,

Karoline Steidl

,

Iris Maron

,

Esther Jasmin Becker

,

Christoph Harer

,

Sven-Holger Philippsen

,

Bettina Schüssler

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

1:15

39

Трек Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Glaubenslieder - Gnadengabe

Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Glaubenslieder - Gnadengabe

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Michael Jäckel

,

Amely Preuten

,

Karoline Steidl

,

Iris Maron

,

Esther Jasmin Becker

,

Christoph Harer

,

Sven-Holger Philippsen

,

Bettina Schüssler

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:18

40

Трек Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Aus dem Evangelium: Kommt her zu mir, alle

Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Aus dem Evangelium: Kommt her zu mir, alle

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Michael Jäckel

,

Amely Preuten

,

Karoline Steidl

,

Iris Maron

,

Esther Jasmin Becker

,

Christoph Harer

,

Sven-Holger Philippsen

,

Bettina Schüssler

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

3:14

41

Трек Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Choral: Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm

Kantate "Dass dich zu preisen Freude ist": Choral: Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm

Kammerchor Hannover

,

Arndt Schmöle

,

Francisca Prudencio

,

Michael Jäckel

,

Amely Preuten

,

Karoline Steidl

,

Iris Maron

,

Esther Jasmin Becker

,

Christoph Harer

,

Sven-Holger Philippsen

,

Bettina Schüssler

,

Stephan Doormann

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:42

42

Трек Kantate "Was zum Frieden dient": Erinnern heißt

Kantate "Was zum Frieden dient": Erinnern heißt

Johannes-Brahms-Chor Hannover

,

Gudrun Schröfel

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

0:26

43

Трек Kantate "Was zum Frieden dient": Evangelium: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen

Kantate "Was zum Frieden dient": Evangelium: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen

Johannes-Brahms-Chor Hannover

,

Gudrun Schröfel

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

0:16

44

Трек Kantate "Was zum Frieden dient": Ja, wärst du nicht mein Gott

Kantate "Was zum Frieden dient": Ja, wärst du nicht mein Gott

Johannes-Brahms-Chor Hannover

,

Gudrun Schröfel

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

1:54

45

Трек Kantate "Was zum Frieden dient": Evangelium: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit

Kantate "Was zum Frieden dient": Evangelium: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit

Johannes-Brahms-Chor Hannover

,

Gudrun Schröfel

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

0:20

46

Трек Kantate "Was zum Frieden dient": Friede sei den Menschen

Kantate "Was zum Frieden dient": Friede sei den Menschen

Johannes-Brahms-Chor Hannover

,

Gudrun Schröfel

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:14

47

Трек Kantate "Wen Jesus berührt": Noch sterbend, schon lebend, wen Jesus berührt

Kantate "Wen Jesus berührt": Noch sterbend, schon lebend, wen Jesus berührt

Capella St. Crucis

,

Ulfert Smidt

,

Anne Kohler

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

4:49

48

Трек Kantate "Wen Jesus berührt": Choral: Herr Jesu, Gnadensonne

Kantate "Wen Jesus berührt": Choral: Herr Jesu, Gnadensonne

Capella St. Crucis

,

Ulfert Smidt

,

Anne Kohler

Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr

2:23

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr
Glaubenslieder: Neue Kantaten zum Kirchenjahr2009 · Сингл · Camerata Vocale Hannover

Похожие альбомы

Релиз Sacred Voices
Sacred Voices2017 · Альбом · Accentus
Релиз Purcell Edition Volume 3 : Odes, Anthems & Ceremonial Music
Purcell Edition Volume 3 : Odes, Anthems & Ceremonial Music2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Fauré: Requiem - Gounod: Messe de Clovis
Fauré: Requiem - Gounod: Messe de Clovis2024 · Альбом · Herve Niquet
Релиз Vivaldi: Magnificat, Domine Deus from Gloria, RV 519 & Et in Terra
Vivaldi: Magnificat, Domine Deus from Gloria, RV 519 & Et in Terra2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Voices of Heaven
Voices of Heaven2012 · Альбом · Various Artists
Релиз Purcell: Funeral Music for Queen Mary & Anthems
Purcell: Funeral Music for Queen Mary & Anthems1977 · Альбом · Choir of King's College, Cambridge
Релиз Peaceful Christmas
Peaceful Christmas2019 · Альбом · Various Artists
Релиз Charpentier : Messe en la mémoire d'un prince - Tabart : Requiem, Magnificat, Te Deum
Charpentier : Messe en la mémoire d'un prince - Tabart : Requiem, Magnificat, Te Deum2000 · Альбом · Various Artists
Релиз Marc-Antoine Charpentier - Messe en la memoire d'un Prince
Marc-Antoine Charpentier - Messe en la memoire d'un Prince2000 · Альбом · Various Artists
Релиз St. Luke Passion
St. Luke Passion2020 · Альбом · Lisa Larsson
Релиз O Sing Unto the Lord: Sacred Music by Henry Purcell
O Sing Unto the Lord: Sacred Music by Henry Purcell2010 · Альбом · Saint Thomas Choir of Men & Boys, Fifth Avenue, New York
Релиз Kyrie
Kyrie2017 · Альбом · The Choir of St John's College, Cambridge
Релиз Luthers Lieder. Chormusik von Bach, Praetorius, Buxtehude, Mendelssohn, Jennefeldt
Luthers Lieder. Chormusik von Bach, Praetorius, Buxtehude, Mendelssohn, Jennefeldt2016 · Альбом · Various Artists
Релиз Saint-Saens, C.: Oratorio De Noel / Mass, Op. 4
Saint-Saens, C.: Oratorio De Noel / Mass, Op. 42005 · Альбом · Camille Saint-Saëns

Похожие артисты

Camerata Vocale Hannover
Артист

Camerata Vocale Hannover

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож