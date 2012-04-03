О нас

Mike Trim

Mike Trim

,

Tim Short

,

Anthony Kerr

Альбом  ·  2012

Percussion Adventures

Mike Trim

Артист

Mike Trim

Релиз Percussion Adventures

#

Название

Альбом

1

Трек Wag the Dog

Wag the Dog

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

2:04

2

Трек Dark Tones

Dark Tones

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

3:01

3

Трек Crazy Toons

Crazy Toons

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

2:13

4

Трек Chilled Vibes

Chilled Vibes

Mike Trim

,

Anthony Kerr

Percussion Adventures

2:05

5

Трек Go-Go Happy

Go-Go Happy

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

3:00

6

Трек Meditation Room

Meditation Room

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

2:46

7

Трек Bongo Man

Bongo Man

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

1:04

8

Трек Rhythms of War

Rhythms of War

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

2:15

9

Трек Reckoning

Reckoning

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

1:00

10

Трек Mystery Dream

Mystery Dream

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

3:08

11

Трек In the Fast Lane

In the Fast Lane

Mike Trim

,

Anthony Kerr

Percussion Adventures

1:59

12

Трек Tukufu's Dance

Tukufu's Dance

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

2:41

13

Трек Dark Marimba

Dark Marimba

Mike Trim

,

Anthony Kerr

Percussion Adventures

2:25

14

Трек Tuareg Dance

Tuareg Dance

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

2:59

15

Трек By Design

By Design

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

2:05

16

Трек Steel Canons

Steel Canons

Mike Trim

,

Anthony Kerr

Percussion Adventures

3:16

17

Трек Bongo Chill

Bongo Chill

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

2:05

18

Трек Deep Talking

Deep Talking

Mike Trim

,

Tim Short

Percussion Adventures

2:46

Информация о правообладателе: Sonoton Music
