Paul Lenart

Paul Lenart

,

Michael Shapiro

,

Mike Trim

и 

ещё 9

Альбом  ·  2011

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

3 лайка

Paul Lenart

Артист

Paul Lenart

Релиз Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

#

Название

Альбом

1

Трек Wonder Garden

Wonder Garden

Mike Trim

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

2:09

2

Трек Jolly Farmers

Jolly Farmers

John Fiddy

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

2:19

3

Трек Waterfall Dreams

Waterfall Dreams

Paul Lenart

,

Geoff Bartley

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

1:56

4

Трек Old Spanish Castle

Old Spanish Castle

Michael Shapiro

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

3:03

5

Трек Onward Flow

Onward Flow

John Fiddy

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

3:09

6

Трек Warming Sun

Warming Sun

Jonathan Potts

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

3:43

7

Трек Flower Carpet

Flower Carpet

John Fiddy

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

2:27

8

Трек Watching Animals

Watching Animals

Stephan Diez

,

Otto Sieben

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

2:13

9

Трек Over High Mountains

Over High Mountains

John Fiddy

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

3:13

10

Трек Calm and Slow

Calm and Slow

Stephan Diez

,

Otto Sieben

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

2:02

11

Трек Fly in the Sky

Fly in the Sky

John Fiddy

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

3:23

12

Трек Awakening Fields

Awakening Fields

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

2:23

13

Трек Sitting on the Shore

Sitting on the Shore

Gene Marcano

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

3:46

14

Трек Darker Edge

Darker Edge

Paul Lenart

,

Geoff Bartley

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

1:44

15

Трек Mysterious Nature

Mysterious Nature

Stephan Diez

,

Otto Sieben

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

2:04

16

Трек Moving Lines

Moving Lines

Stephan Diez

,

Otto Sieben

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

2:33

17

Трек On Horseback

On Horseback

John Fiddy

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

2:43

18

Трек Migrating Birds

Migrating Birds

Giuseppe Solera

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

3:37

19

Трек Greenfields

Greenfields

Roland Muda

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

3:13

20

Трек Forest Trails

Forest Trails

Stephan Diez

Nature Documentaries, Vol. 2: Countryside Images

2:46

Информация о правообладателе: Sonoton Music
