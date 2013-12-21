О нас

Larry Luddecke

Larry Luddecke

,

Paul Lenart

Альбом  ·  2013

Blues Rock Guitar

#Блюз
Larry Luddecke

Артист

Larry Luddecke

Релиз Blues Rock Guitar

#

Название

Альбом

1

Трек Shufflin' with the Devil

Shufflin' with the Devil

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

2:30

2

Трек Runaway Train

Runaway Train

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

2:18

3

Трек Surfdog

Surfdog

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

1:58

4

Трек Smackdown

Smackdown

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

2:12

5

Трек Stoned Again

Stoned Again

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

2:12

6

Трек Sexy Twist

Sexy Twist

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

2:38

7

Трек Devil's Got My Woman

Devil's Got My Woman

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

2:12

8

Трек Rockin' with Mr. B

Rockin' with Mr. B

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

1:48

9

Трек So Tough

So Tough

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

2:15

10

Трек White Lightnin'

White Lightnin'

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

2:42

11

Трек Shakin' with Thelma Lou

Shakin' with Thelma Lou

Paul Lenart

,

Larry Luddecke

Blues Rock Guitar

2:33

Информация о правообладателе: Sonoton Music
