Daniel Diaz

Daniel Diaz

,

Selma Mutal

,

Paul Lenart

и 

ещё 1

Альбом  ·  2013

Time

#Фолк, народная
Daniel Diaz

Артист

Daniel Diaz

Релиз Time

#

Название

Альбом

1

Трек Watch Out!

Watch Out!

Daniel Diaz

Time

2:44

2

Трек In the Time Tunnel

In the Time Tunnel

Paul Lenart

Time

2:16

3

Трек Seconds Ticking Away

Seconds Ticking Away

John Fiddy

Time

0:33

4

Трек Raise Hope

Raise Hope

Daniel Diaz

Time

3:01

5

Трек Sands of Time

Sands of Time

Paul Lenart

Time

2:45

6

Трек Digital Clock

Digital Clock

Daniel Diaz

Time

1:49

7

Трек Sedation

Sedation

Daniel Diaz

Time

2:42

8

Трек Nostalgic Vibe

Nostalgic Vibe

Daniel Diaz

Time

3:10

9

Трек Tempus Fugit

Tempus Fugit

Paul Lenart

Time

2:09

10

Трек Timelines

Timelines

Daniel Diaz

Time

2:34

11

Трек A Question of Time

A Question of Time

Paul Lenart

Time

2:18

12

Трек Naive and Blue-Eyed

Naive and Blue-Eyed

Daniel Diaz

Time

2:54

13

Трек Funky Time

Funky Time

Paul Lenart

Time

2:10

14

Трек Tranquilized

Tranquilized

Daniel Diaz

Time

2:49

15

Трек Conceptional

Conceptional

Daniel Diaz

Time

2:28

16

Трек Le Petit Aventurier

Le Petit Aventurier

Daniel Diaz

Time

2:10

17

Трек The Bell Tolls

The Bell Tolls

Paul Lenart

Time

1:32

18

Трек Compressed Time

Compressed Time

Daniel Diaz

Time

1:54

19

Трек Metronome

Metronome

Daniel Diaz

Time

3:01

20

Трек Time to Rock

Time to Rock

Paul Lenart

Time

2:20

21

Трек Back Then

Back Then

Daniel Diaz

Time

2:44

22

Трек Passing Times

Passing Times

Daniel Diaz

,

Selma Mutal

Time

2:12

23

Трек Time Whisperer

Time Whisperer

Paul Lenart

Time

2:12

24

Трек Passing Memories

Passing Memories

Daniel Diaz

,

Selma Mutal

Time

2:21

25

Трек As Time Goes By

As Time Goes By

Daniel Diaz

Time

2:40

26

Трек Time Went By

Time Went By

Daniel Diaz

Time

2:38

27

Трек Stretching Time

Stretching Time

Daniel Diaz

Time

3:10

28

Трек Exotic News

Exotic News

Daniel Diaz

,

Selma Mutal

Time

2:32

29

Трек Vague

Vague

Daniel Diaz

Time

1:41

30

Трек Bagatelle, Pt. 1

Bagatelle, Pt. 1

Daniel Diaz

Time

3:53

31

Трек Bagatelle, Pt. 2

Bagatelle, Pt. 2

Daniel Diaz

Time

1:17

32

Трек Bagatelle, Pt. 3

Bagatelle, Pt. 3

Daniel Diaz

Time

1:23

33

Трек Bagatelle, Pt. 4

Bagatelle, Pt. 4

Daniel Diaz

Time

2:00

34

Трек Bagatelle, Pt. 5

Bagatelle, Pt. 5

Daniel Diaz

Time

1:34

35

Трек Ample Time

Ample Time

Daniel Diaz

Time

2:35

Информация о правообладателе: Sonoton Music
