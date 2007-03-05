О нас

Mike Trim

Mike Trim

,

Tom Toomey

,

Peter Kellert

и 

ещё 1

Альбом  ·  2007

Rock Jam

#Хип-хоп
Mike Trim

Артист

Mike Trim

Релиз Rock Jam

#

Название

Альбом

1

Трек Crossed Wires

Crossed Wires

Mike Trim

,

Tom Toomey

Rock Jam

1:35

2

Трек Don't Blame Me

Don't Blame Me

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

2:33

3

Трек I Got You

I Got You

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

2:50

4

Трек It Fits

It Fits

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

2:37

5

Трек Take Me

Take Me

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

2:32

6

Трек Don't Trust Anybody

Don't Trust Anybody

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

3:04

7

Трек Don't Hit Me

Don't Hit Me

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

2:46

8

Трек Stateside Rock

Stateside Rock

Mike Trim

,

Tom Toomey

Rock Jam

1:33

9

Трек Joe Is Landing

Joe Is Landing

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

2:22

10

Трек Blistering Guitar

Blistering Guitar

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

3:25

11

Трек Speed It Up

Speed It Up

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

3:07

12

Трек Tap the Wire

Tap the Wire

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

1:56

13

Трек Korny

Korny

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

2:35

14

Трек Muddy

Muddy

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

2:49

15

Трек Hypnotic Mystery

Hypnotic Mystery

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

2:39

16

Трек Nickel and Dime

Nickel and Dime

Peter Kellert

,

Philipp Konowski

Rock Jam

3:02

Информация о правообладателе: Sonoton Music
